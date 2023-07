Để đảm bảo an toàn cho hành khách, Bamboo Airways đã điều chỉnh kế hoạch khai thác một số chuyến bay có điểm đến/đi tại các sân bay Nội Bài (Hà Nội), Vân Đồn (Quảng Ninh), Cát Bi (Hải Phòng).

Gần trăm chuyến bay bị hủy, hàng chục nghìn khách bị ảnh hưởng vì bão số 1

Cụ thể, Bamboo Airways hủy 28 chuyến bay đi đến các sân bay nằm trong vùng ảnh hưởng của bão. Đồng thời, thay đổi lịch khai thác của 104 chuyến bay quốc tế lẫn nội địa.

Trong khi đó, Vietnam Airlines cũng buộc phải hủy 54 chuyến bay, ước tính ảnh hưởng tới khoảng 8.500 hành khách. 89 chuyến bay bị chậm từ 1 - 10 tiếng, gây ảnh hưởng đến 15.000 hành khách. Hãng cũng thông báo đổi lịch, 6 chuyến bay sớm, ảnh hưởng tới hơn 1.000 hành khách. Chỉ riêng trong ngày 18/7, 149 chuyến bay và gần 25.000 hành khách của Vietnam Airlines đã bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 1.

Với hãng hàng không Vietravel Airlines, hãng thông báo thay đổi lịch khai thác các chuyến bay đi/đến từ sân bay quốc tế Nội Bài. Trong đó, một số chuyến bay phải lùi giờ khởi hành như chuyến bay Hà Nội - Đà Nẵng (dự kiến cất cánh chậm hơn 2 giờ so với lịch trình ban đầu), Đà Nẵng - Hà Nội (dự kiến chậm khoảng 1 giờ 40 phút so với lịch khởi hành ban đầu), Hà Nội - TP.HCM (chậm khoảng 3 giờ so với lịch khởi hành ban đầu)...

Tối muộn 17/7, Cục Hàng không VN cũng ra công điện yêu cầu các đơn vị chủ động phòng, chống bão. Theo cơ quan này, các cảng hàng không Vân Đồn (Quảng Ninh) và Cát Bi (Hải Phòng) dự kiến trong khu vực ảnh hưởng gần (gió giật, gió mạnh, mưa dông mạnh). Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Thọ Xuân (Thanh Hóa) có thể bị ảnh hưởng hoàn lưu bão (mưa lớn, gió mạnh).

Phòng chống bão số 1, đảm bảo an toàn cho các chuyến bay, Cảng hàng không Nội Bài (Hà Nội) sẽ tạm ngưng tiếp thu tàu bay từ 11h00 - 20h00 ngày 18/7. Cảng hàng không Vân Đồn (Quảng Ninh) và Cát Bi (Hải Phòng) sẽ tạm ngưng tiếp thu tàu bay từ 10h00 - 19h00 ngày 18/7.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong hơn 3 giờ qua, bão số 1 đang di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20 - 25km/h. Vào lúc 16h00 ngày 17/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ vĩ bắc; 111,6 độ kinh đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 400km về phía đông đông nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118 - 133km/h), giật cấp 15. Dự kiến đến 10h00 ngày 18/7, bão giữ hướng và cường độ đi vào vùng biển Quảng Ninh – Hải Phòng với sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 12.

Do ảnh hưởng của bão từ đêm 17/7 đến ngày 19/7, ở khu vực đông bắc có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200 - 300mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Khu vực tây bắc, vùng đồng bằng bắc bộ có mưa to với tổng lượng mưa từ 100 - 200mm. Các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70 - 120mm.