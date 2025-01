Theo Mirror, vụ việc xảy ra trên chuyến bay của Batik Air hôm 7/1. Một đoạn video ghi lại quá trình xảy ra mọi chuyện có tới gần 60 triệu lượt xem trên Tiktok.

Nội dung video cho thấy, khi các thành viên phi hành đoàn thực hiện thủ tục kiểm tra an toàn trước khi máy bay cất cánh thì họ phát hiện người phụ nữ quốc tịch Việt Nam đi cùng con nhỏ khoảng 5 tuổi không cài dây an toàn.

Sau đó, tiếp viên hàng không yêu cầu người phụ nữ cài dây an toàn , nhưng người phụ nữ không đồng ý và lớn tiếng nói rằng: “Tôi không quan tâm, tôi không cần phải nghe lời cô”.

Thấy vậy, tiếp viên hàng không vẫn giải thích rằng nữ hành khách cần phải cài dây an toàn, vì việc này nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho nữ hành khách và con của cô.

Người phụ nữ Việt khiến chuyến bay bị chậm cất cánh vì không chịu cài dây an toàn. Ảnh: Cắt từ màn hình Tiktok.

The Sun cho biết, cuộc cãi vã của nữ hành khách người Việt đã khiến chuyến bay bị chậm cất cánh tới 1 giờ. Mọi việc chỉ được giải quyết khi nữ hành khách bị đưa khỏi máy bay. Thậm chí, nhiều người đã reo hò và vỗ tay khi nữ hành khách bị cưỡng chế rời máy bay.

Được biết, hành động của nữ hành khách đã khiến chuyến bay bị hoãn gần 3 giờ do phải dỡ hành lý của người phụ nữ khỏi máy bay. Thậm chí, một số chuyến bay nối ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur cũng phải thay đổi thời gian cất cánh.

Nữ hành khách bị cảnh sát mời khỏi chuyến bay vì thái độ bất hợp tác với tiếp viên hàng không. Ảnh: Chụp màn hình.

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người không muốn cài dây an toàn khi máy bay sắp cất cánh, rồi lại hét vào mặt tiếp viên hàng không vì bị yêu cầu cài dây an toàn", “Thật là vô ý thức, đáng ra các tiếp viên nên nhờ cảnh sát cưỡng chế người phụ nữ xuống máy bay nhanh hơn”, “Sự vô ý thức của một người khiến cả máy bay bị ảnh hưởng”… là những bình luận bên dưới video đang gây “bão” mạng xã hội Tiktok hiện nay.

Chia sẻ với PV Tiền Phong , chuyên gia hàng không cho biết cài dây an toàn là điều bắt buộc khi đi máy bay. Việc này sẽ giúp cố định vị trí chỗ ngồi, tránh tình trạng bị văng khỏi ghế, va đập với các hành khách khác hay và vào trần máy bay khi có sự cố gây nhiễu loạn không khí . Đối với những hành khách có con nhỏ, tiếp viên sẽ cung cấp dây an toàn cho trẻ em và dây an toàn nối dài, nếu hành khách cần đến.

Chuyên gia hàng không cho biết cài dây an toàn là điều bắt buộc khi đi máy bay. Ảnh: Getty.

Galea - chuyên gia sơ tán thuộc Cơ quan hàng không dân dụng Anh (CAA) - mới đây cũng nói với CNN rằng, điều quan trọng đối với hành khách trên mỗi chuyến bay, là phải lắng nghe hướng dẫn trước khi bay của tiếp viên hàng không, để hiểu rõ cách sử dụng dây an toàn. Vì hơn 80% thương tích trên máy bay xảy ra với hành khách không thắt dây an toàn.

“Hầu hết mọi người đều quen nhấn nút dây an toàn khi ngồi ô tô thay vì kéo chốt giống như ngồi máy bay. Do đó, rất nhiều người sau các tai nạn máy bay đều cho biết họ gặp khó khăn khi tháo dây an toàn. Đó là lý do tại sao việc chú ý đến hướng dẫn của phi hành đoàn trước chuyến bay là rất quan trọng”, Galea nói.