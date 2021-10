Gần 40.000 trẻ đã được tiêm vắc xin ngừa COVID-19

TPO - Chỉ trong 2 ngày triển khai tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ em trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã có gần 40.000 trẻ được tiêm.

Thông tin tại buổi họp báo chiều ngày 28/10, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM cho biết, Thành phố đã bắt đầu triển khai tiêm ngừa vắc xin COVID-19 cho trẻ em trong độ tuổi 12 đến 17 từ ngày 27/10.

Trong ngày đầu tiên huyện Củ Chi đã tiêm cho 1.428 học sinh tại 3 trường THPT, quận 1 tiêm cho học sinh của một trường THPT với số lượng 260 học sinh. Có 2 trường hợp hoãn tiêm.

Đã có gần 40.000 trẻ em TPHCM được tiêm ngừa vắc xin COVID -19 sau 2 ngày triển khai (Ảnh: Vân Sơn)

Tính đến 12 giờ trưa ngày 28/10, có 21 quận huyện và TP Thủ Đức đã triển khai tiêm theo kế hoạch (trừ quận Gò Vấp sẽ triển khai từ ngày 29/10). Như vậy, từ ngày mai (29/10), tất cả 22 quận huyện và TP Thủ Đức sẽ triển khai tiêm vắc xin cho trẻ từ 12-17 tuổi theo kế hoạch.

Qua 2 ngày triển khai, tổng số trẻ được tiêm là 39.756 em. Số lượng hoãn tiêm là 167, chống chỉ định tiêm là 1 người; 44 trẻ được chuyển lên bệnh viện để tiêm.

“Các điểm tiêm được tổ chức an toàn về y tế và công tác phòng, chống dịch, chưa có trường hợp phản ứng phụ nặng sau tiêm. Một số em gặp phản ứng nhẹ đã được xử lý ổn định” - bà Mai nói.

Về vấn đề an ninh trật tự, ông Lê Mạnh Hà - Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết, sau khi lãnh đạo UBND TPHCM đồng ý tạm ngưng các chốt kiểm soát liên tỉnh từ 18 giờ ngày 26/10, Giám đốc Công an TPHCM đã có chỉ đạo đến công an các quận huyện, phòng CSGT tăng cường tuần tra kiểm soát lưu động, xử lý vi phạm tại các bến xe, bến tàu, các tuyến đường vận chuyển hàng hóa, hành khách liên tỉnh, kiểm tra việc chấp hành các tiêu chí an toàn phòng chống dịch COVID-19.

TPHCM đang dần phục hồi sau thời gian giãn cách

Các đơn vị của Công an TPHCM đã tổ chức trên 600 tổ/ngày tuần tra kiểm soát. Kết quả đã xử lý 1.563 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, với tổng số tiền xử phạt là trên 248 triệu đồng và xử lý 4 trường hợp vi phạm theo quy định 177 về phòng chống COVID-19.

Từ ngày 1/10 đến nay, Công an TPHCM đã tăng cường các biện pháp phòng chống tội phạm, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn TPHCM cơ bản ổn định. Theo thống kê số vụ vphạm pháp hình sự là 216 vụ, giảm 78 vụ so với cùng kỳ 2020.

Tội phạm đáng lưu ý là cướp giật tài sản xảy ra 26 vụ (giảm 22 vụ so với cùng kỳ), trộm cắp tài sản có 98 vụ (giảm 29 vụ so với cùng kỳ), lừa đảo chiếm đoạt tài sản là 22 vụ (tăng 12 vụ so với cùng kỳ).