Gần 1.500 trận đấu mãn nhãn tại giải MB Pickleball D-Joy Tour 2025 - HCMC Leg 2

Chuẩn mực tổ chức - trải nghiệm nâng tầm

D-Joy đã tạo nên một kỳ tích thể thao chưa từng có khi tổ chức giải pickleball có quy mô lớn bậc nhất châu Á, đồng thời khẳng định vị thế là một trong những sự kiện chuyên nghiệp hàng đầu khu vực. Lần đầu tiên, một giải đấu trong nước hội tụ hệ thống nội dung thi đấu phong phú, mang đến cơ hội cọ xát đa dạng cho vận động viên (VĐV) ở mọi trình độ, áp dụng thẻ vàng - thẻ đỏ, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình chuyên nghiệp hóa bộ môn này.

Không chỉ tối ưu trải nghiệm cho VĐV tận hưởng bầu không khí thi đấu quốc tế đỉnh cao, D-Joy còn chú trọng từng khoảnh khắc của khán giả. Khu vực thi đấu được sắp xếp khoa học với khán đài rộng rãi, tầm nhìn bao quát, đồng thời Ban tổ chức có bố trí khu vực F&B, giúp người yêu pickleball vừa xem các trận đấu vừa thưởng thức ẩm thực để nạp năng lượng. Đặc biệt, chuỗi minigame sôi động cùng nhiều quà tặng giá trị đã biến giải đấu trở thành một lễ hội thể thao - giải trí đúng nghĩa.

Anh Đặng Quang Anh - Phó Chủ tịch Thường trực D-Holdings và Tổ hợp vui chơi giải trí D-Joy phát biểu tại lễ bế mạc

Gần 1.500 trận đấu ở 6 thể thức

MB Pickleball D-Joy Tour 2025 - HCMC Leg 2 là chặng thứ hai của hệ thống giải đấu chuyên nghiệp D-Joy Tour 2025. Giải đấu ghi nhận hơn 1.000 lượt đăng ký lớn bậc nhất châu Á, trong đó gần 200 VĐV quốc tế đến từ 15 quốc gia như Mỹ, Anh, Pháp, Hàn Quốc, New Zealand, Ấn Độ, Hà Lan, Philippines, Úc, Hong Kong (Trung Quốc)…

Với gần 1.500 trận đấu ở 6 thể thức chính: Beginner, Intermediate, Upper Intermediate, Advanced, Pro và Newbie - nội dung lần đầu tiên dành riêng cho người mới bắt đầu, giải đấu còn ra mắt thể thức Split Age, tạo cơ hội để các tay vợt nhiều thế hệ cùng tranh tài. Đây là bước đi chiến lược nhằm khuyến khích cộng đồng tiếp cận và gắn bó với bộ môn thể thao giàu tính kết nối này.

Kết thúc giải, tổng cộng hơn 300 bộ huy chương danh giá đã được trao cho những cá nhân và cặp VĐV thắng cuộc. Tại lễ bế mạc, các danh hiệu cao ở thể thức Pro đã được trao cho những tay vợt xuất sắc. Ngoài ra, các nội dung thi đấu còn lại ở mọi cấp độ đều được trao giải theo từng ngày, ghi nhận sự cống hiến và nỗ lực của tất cả các VĐV tham gia.

Nội dung Đơn nam Pro (Huy chương vàng: Jack Wong, Huy chương bạc: Vuk Velickovic, Huy chương đồng: Phúc Huỳnh)

Nội dung Đơn nữ Pro (Huy chương vàng: Nicola Schoeman, Huy chương bạc: Sheina Shima, Huy chương đồng: Mihea Kwon)

Nội dung Đôi nam nữ Pro (Huy chương vàng: Phúc Huỳnh - Ken Tâm, Huy chương bạc: Sophia Huỳnh Trần - Minh Quân, Huy chương đồng: Nicola Schoeman - Lê Xuân Đức)

Nội dung Đôi nữ Pro (Huy chương vàng: Connie Lee - Sophia Huỳnh Trần, Huy chương bạc: Pearl Amalsadiwala - Naomi Amalsadiwala, Huy chương đồng: Mihea Kwon - Nicola Schoeman)

Nội dung Đôi nam Pro (Huy chương vàng: Jack Wong - Kim Eung Gwong, Huy chương bạc: Minh Quân - Vinh Hiển)

Theo đại diện Ban tổ chức: "MB Pickleball D-Joy Tour 2025 đã mang đến những trận tranh tài đỉnh cao và mở ra cánh cửa để pickleball Việt Nam từng bước khẳng định vị thế trên các đấu trường quốc tế như SEA Games, ASIAD và xa hơn là Olympic. Đây không chỉ là câu chuyện về thể thao, mà còn là hành trình tạo nên những giá trị cảm xúc đích thực - nơi kết nối, truyền cảm hứng mạnh mẽ".

Tiêu chuẩn quốc tế với công nghệ hiện đại và hệ sinh thái đối tác rộng lớn

Bên cạnh hàng nghìn khán giả xem trực tiếp tại cụm sân thi đấu, còn có hàng triệu lượt khán giả theo dõi qua sóng truyền hình HTV Thể Thao và hệ thống livestream chính thức của D-Joy. Giải đấu còn ứng dụng công nghệ VAR trong các trận chung kết Pro góp phần nâng cao tính minh bạch và sự công bằng tuyệt đối, đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức và quy mô quốc tế.

Không khí sôi động trên sân trung tâm

Từ đây các VĐV tiếp tục tích lũy điểm số qua hệ thống D-Joy Race Point (DRP) tại chặng hai và các chặng tiếp theo. Bảng xếp hạng này sẽ xác định các tay vợt xuất sắc hàng đầu đủ điều kiện tham dự chặng cuối cùng của mùa giải (Vietnam Masters) với tổng giá trị giải thưởng lên đến 4 tỷ đồng. Sự kiện này được ví như một Grand S của pickleball Việt Nam, đánh dấu đỉnh cao chuyên môn và tinh thần thi đấu trong hệ thống D-Joy Tour.

Vinh danh các nhà tài trợ

MB Pickleball D-Joy Tour 2025 - HCMC Leg 2 có sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) - Nhà tài trợ danh xưng, góp phần nâng uy tín và đưa sự kiện lên một tầm cao mới cả về quy mô lẫn chất lượng tổ chức. Bên cạnh đó, giải đấu còn nhận được sự ủng hộ của nhiều thương hiệu lớn như Franklin - đơn vị tài trợ bóng thi đấu chính thức, Vietnam Airlines - nhà tài trợ vận chuyển độc quyền, Tập đoàn TTC - nhà tài trợ kim cương, Coca-Cola - nhà tài trợ nước uống độc quyền, DHA Healthcare - đơn vị bảo trợ y tế, HTV và DUPR - đơn vị đồng hành, HTV-TMS - đơn vị bảo trợ truyền thông; Jogarbola - nhà tài trợ bạc, Tân Á Đại Thành - nhà tài trợ đồng, và các đơn vị đồng tài trợ như Thiên Ân, Greenspeed, Nha khoa Sài Gòn Tâm Đức, Zocker, V.LOOP, Vinamilk, Kamito, Bánh Grand Castella, Chuối tươi BBF...

Được biết, trong thời gian tới, D-Joy sẽ chính thức ra mắt Học viện Thể thao D-Joy, nơi hội tụ các tài năng từ khắp thế giới, được trực tiếp tập huấn cùng những huấn luyện viên hàng đầu đến từ các tổ chức uy tín quốc tế.

Là đối tác Platinum chính thức của DUPR tại Đông Nam Á, D-Joy đang không ngừng thúc đẩy việc quốc tế hóa bộ môn pickleball. Pickleball D-Joy Tour 2025 sẽ tiếp tục với các chặng đấu kế tiếp, từng bước định hình Việt Nam như một điểm đến hàng đầu của pickleball châu Á, khẳng định bản lĩnh thi đấu, sự chuyên nghiệp trong tổ chức và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thể dục thể thao tích cực tới cộng đồng.