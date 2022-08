Gà ủ muối Tâm Gia khiến sao Việt thích thú

Những năm gần đây, món gà ủ muối rất được yêu thích trên thị trường. Chỉ cần gõ từ khóa "gà ủ muối", chúng ta sẽ thấy xuất hiện hàng loạt người bán với những lời quảng cáo có cánh như "gà ta thả vườn xịn", mỗi còn từ 1,2-1,3kg với giá chỉ từ 150-200 nghìn/con.

Nếu bạn là một fan nghiền của gà ủ muối, bạn hãy thử gà ủ muối của Tâm Gia xem sao. Chắc chắn chỉ cần ăn một lần bạn sẽ "nghiền" cả đời.

Gà ủ muối Tâm Gia khiến nhiều sao Việt "nghiền".

Tuy gà ủ muối Tâm Gia mới chỉ ra mắt nhưng đã nhanh chóng góp mặt trên bản đồ của người hâm mộ ẩm thực và chinh phục được cả những bà nội trợ khó tính lẫn sao Việt với hàng ngàn đơn hàng bán mỗi ngày và xuất hiện ở rất nhiều tỉnh thành cả nước. Vậy điều gì đã làm lên sức hút của gà ủ muối Tâm Gia? Đó chính là bởi 3 yêu tố sau đây:



Đầu vào nguyên liệu chuẩn, bao bì nguồn gốc rõ ràng

Dạo một vòng các hội nhóm, chắc chắn mọi người có thể choáng ngợp với vô vàn loại gà ủ muối khác nhau, dao động từ 95.000 - 320.000 vnđ/con. Và tùy vào giá cả mà chất lượng sẽ thay đổi.

Khác hoàn toàn những sản phẩm gà ủ muối bán tràn lan trên thị trường, Tâm Gia Food luôn ưu tiên sự an toàn của thực khách và hương vị món ăn lên hàng đầu. Chính vì vậy lựa chọn các nguyên liệu đầu vào theo tiêu chuẩn kỹ lưỡng.

Gà ủ muối Tâm Gia được làm từ gà ri ta tươi sạch 100%.

Gà ủ muối Tâm Gia được làm từ gà ri ta tươi sạch 100%, nuôi trong trang trại đạt chuẩn để cho ra chất lượng thành phẩm ngon. Trong đó, mọi người có thể hoàn toàn yên tâm vì gà ủ muối Tâm Gia là một trong những sản phẩm đã đạt chứng nhận ISO 22000:2018 - Chứng nhận Vệ sinh an toàn thực phẩm.



Đây là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm quốc tế, được công nhận, cấp phép và có giá trị trên phạm vi toàn cầu. Một doanh nghiệp trong chuỗi cung cấp thực phẩm áp dụng và đạt được chứng chỉ ISO 22000:2018 được nhìn nhận là một đơn vị có hệ thống quản lý tốt an toàn vệ sinh thực phẩm và đảm bảo cung cấp các sản phẩm thực phẩm an toàn, chất lượng cho người tiêu dùng.

Nghệ sĩ Quách Thu Phương là một trong những sao Việt "nghiền" món ăn này.

Đặc biệt, gà ủ muối Tâm Gia làm từ gà ri ta giữ nguyên đầu và chân khác hoàn toàn với gà ủ muối được bán tràn lan trên mạng với mức giá rẻ hơn 50%, không có đầu, không có chân. Ngoài ra, khác hoàn toàn các sản phẩm không nhãn mác và chỉ được hút chân không khi giao cho khách trên thị trường, gà ủ muối Tâm Gia có nhãn mác rõ ràng, minh bạc với đầy đủ thông tin về sản phẩm. Thậm chí trên bao bì còn có cả mã vạch để mọi người thuận tiện cho việc kiểm tra online.



Ngon - giòn - đậm vị

Với khẩu hiệu "Ngon từ tâm", gà ủ muối Tâm Gia chinh phục các gia đình Việt và nhiều sao Việt nhờ hương vị độc đáo mới lạ. Gà ri ta với phần thịt dẻo dai, lớp da căng bóng vàng giòn, hương thơm dịu nhẹ. Thịt gà chín hồng, đậm đà vị muối, nồng nàn mùi thơm của các loại thảo mộc cực ngon, khiến ai cũng phải lưu luyến ngay lần đầu tiên thưởng thức.

Màu sắc gà ủ muối Tâm Gia luôn tươi sáng, hồng đào, ấn vào có độ đàn hồi cao.

Người ta nói để có một món ăn ngon, điều đầu tiên và tiên quyết là phải chọn được nguyên liệu tươi ngon. Gà ủ muối Tâm Gia thường có lớp da mỏng, mịn, mỡ màu vàng, ức, cánh lưng màu vàng đậm. Với chất lượng thịt gà tươi ngon như vậy đã giúp đảm bảo 100% hương vị cho món ăn. Nhờ đó mà màu sắc gà ủ muối Tâm Gia luôn tươi sáng, hồng đào, ấn vào có độ đàn hồi cao.



Và với bàn tay của đầu bếp chuyên nghiệp nhà Tâm Gia Food, món ăn chín đều, không bị khô, vừa chín tới, thịt chín hồng, khi thưởng thức điều ấn tượng với thực khách là món ăn thơm, dai và vô cùng ngọt thịt, đậm vị.

Chưa hết, lớp da vàng óng đẹp mắt của gà ủ muối Tâm Gia nói không sử dụng với phẩm màu nhân tạo mà sử dụng bằng bột nghệ tươi nên mọi người có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Không chỉ vậy, mỗi phần gà ủ muối được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, có cả lá chanh để giữ nguyên hương vị của món ăn.

Nước chấm đặc biệt có "1-0-2"

Nước chấm của gà ủ muối Tâm Gia có 1-0-2 vô cùng đăc biệt.

Trong ẩm thực Việt nước chấm có thể xem là "linh hồn" làm nên vị ngon hoàn hảo cho món ăn và mỗi món ăn lại đi kèm với một loại nước chấm khác nhau. Nếu như bún đậu ăn kèm mắm tôm, thịt vịt ăn kèm nước mắm gừng, phở cuốn ăn kèm với nước mắm chua ngọt, gỏi cuốn thì nhất định phải chấm với tương đen, thì gà ủ muối cũng phải nhất định phải dùng với nước chấm Tâm Gia mới chuẩn.



Nước chấm chua cay mặn ngọt tinh tế của Tâm Gia Food không chỉ thỏa mãn về vị giác mà khứu giác lẫn thị giác của thực khách cũng bị thuyết phục dễ dàng.