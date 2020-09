Gã đàn ông trốn dưới gầm giường 'bạn gái nhí', chờ đợi cơ hội để làm 'chuyện người lớn'

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 7/2020, Lợi và cháu T. (12 tuổi, ngụ ấp Cây Xoài, xã ThaNh Phước) quen biết nhau qua mạng xã hội và có quan hệ tình cảm. Trong thời gian yêu nhau, Lợi và cháu T. đã nhiều lần quan hệ tình dục.

Khoảng 20h ngày 11/9, T. nhắn tin rủ Lợi qua phòng chơi. Lợi chạy đến, lén vào phòng ngủ của T., chui xuống giường nằm chờ, nhắn tin cho "người yêu nhí".

Đến 22h, T. vào phòng và Lợi lên giường nằm cùng. Chờ người thân T. ngủ, cả 2 làm chuyện người lớn. Sau đó, Lợi xuống dưới giường nằm ngủ.

Sáng 12/9, gia đình T. phát hiện Lợi nằm dưới giường nên hô hoán. Lợi kịp bỏ chạy, leo qua hàng rào thoát thân.

Sau đó, gia đình T. đưa bé gái đến cơ quan công an trình báo. Biết không thể thoát tội, Lợi đã đến cơ quan công an đầu thú. Tại cơ quan công an, Lợi khai nhận hành vi phạm tội của mình như trên.