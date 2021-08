Gã đàn ông bạo hành dã man bé 5 tuổi ở Bình Dương được xác định là cha dượng, nhiều lần đánh đập con của vợ hờ

Sáng 5/8, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Công an phường Bình Chuẩn (TP Thuận An) vừa bàn giao hồ sơ đối tượng Lê Hoài Nam (sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại quận 8, TP.HCM, tạm trú tại khu phố Bình Quới B, phường Bình Chuẩn), là người đánh đập em bé trong một clip được đăng tải trên mạng xã hội cho Công an thành phố Thuận An.

Hình ảnh bé trai bị bạo hành tàn nhẫn được ghi lại trong đoạn clip.

Trước đó vào tối 4/8, trên mạng xã hội xuất hiện video clip ghi lại cảnh một người đàn ông chửi bới, đánh đập tàn nhẫn một cháu bé, gây bức xúc phẫn nộ trong dư luận.

Ngay sau khi nắm sự việc, Công an phường Bình Chuẩn đã tiến hành thu thập thông tin và xác định đối tượng Lê Hoài Nam chính là người đàn ông trong clip trên.

Cháu bé bị đánh là con riêng của người sống với Nam như vợ chồng.

Sau đó, cơ quan chức năng đã mời Nam và những người có liên quan về trụ sở để làm việc.

Đối tượng Lê Hoài Nam. (Ảnh: Công an tỉnh Bình Dương)

Tại cơ quan công an, Nam khai nhận mình và chị Nguyễn Huyền T. từng có thời gian quan hệ tình cảm nhưng chia tay rồi lập gia đình riêng nhưng sau đó cũng đều ly hôn.

Đến năm 2020, 2 người dọn về sống chung như vợ chồng.

Trong thời gian cùng chung sống, Nam thường xuyên đánh đập và chửi mắng bé N.P.A. (SN 2016) con riêng của chị T..

Đỉnh điểm là sự việc xảy ra như trong clip được phát tán trên mạng xã hội vào ngày 4/8.

Hiện công an đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.