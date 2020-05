Fan tố Lady Gaga "không có tâm" với Ariana Grande, nhưng sao Beyonce lại bị gọi tên?

Cách đây vài giờ, ca khúc "Rain On Me" với sự kết hợp của Lady Gaga và Ariana Grande đã chính thức được phát hành. Màn song ca của hai giọng ca "đỉnh" US - UK đã khiến cộng đồng mạng xôn xao suốt ngày hôm nay.

Và để chúc mừng lần hợp tác thành công này, Lady Gaga đã cập nhật lên Twitter dòng trạng thái: "Love you Ariana Grande. Let's do this. Nothing can stop us, we know that now" (Tạm dịch: Yêu em, Ariana Grande. Hãy làm điều này. Không có gì cản nổi chúng tôi, chúng tôi biết rõ điều đó ngay lúc này).

Tuy nhiên, cộng đồng fan của Lady Gaga lại phát hiện và tự "bóc phốt" thần tượng của mình rằng cô đã từng sử dụng câu y hệt như vậy để gửi đến Beyonce khi hai người hợp tác tạo nên bản hit "Telephone".

Bộ đôi Lady Gaga và Ariana Grande vừa có màn kết hợp "gây sốt" nhưng Gaga lại viết dòng trạng thái "không có tâm" cho đàn em

So sánh dòng trạng thái năm 2010 và dòng trạng thái mới đây, có thể thấy rõ ràng rằng sau 10 năm, Lady Gaga vẫn chỉ dùng 1 câu nói cho 2 đồng nghiệp, chỉ khác người nhận và biểu tượng đính kèm. Các fan còn hài hước nói rằng Lady Gaga lười tới mức không muốn nghĩ ra một câu mới nên đã copy nguyên văn dòng trạng thái cũ.

Cách đây không lâu, Lady Gaga cũng khiến các fan vừa buồn cười, vừa được dịp đi "dìm hàng" thần tượng khắp nơi khi cô livestream nhưng lại nằm ngủ. Nữ ca sĩ cá tính luôn có những tình huống hài hước "dở khóc dở cười" và lực lượng fan đông đảo, ủng hộ thần tượng hết mình nhưng cũng "dìm hàng" cô liên tục.

Nguồn: Twitter