Mới đây, Bá tước Spencer, em trai của Vương phi Diana, đã chia sẻ hai bức ảnh lịch sử lên Instagram cá nhân. Những bức ảnh này được chụp vào khoảng năm 1940-1941, ghi lại hình ảnh của ông nội và cha Bá tước Spencer, lần lượt là Albert Spencer và John Spencer. Trong ảnh, ông Albert Spencer mặc quân phục, tạo dáng bên ngoài dinh thự Althorp, nhà của gia đình Spencer, với bộ ria mép đặc trưng. Bức ảnh còn lại là cha của ông, John Spencer, cũng trong trang phục quân nhân, đứng trước một bức tường phủ đầy cây cối.

Albert Spencer

John Spencer

Bá tước Spencer chia sẻ thêm về hai bức ảnh: "Hai bức ảnh từ năm 1940 hoặc 1941: ông nội và cha tôi, trong tư thế sẵn sàng chiến đấu ở sân trước của dinh thự Althorp. Ông tôi từng là sĩ quan kỵ binh và đã bị thương trong Thế chiến thứ nhất. Ông mang quân hàm danh dự khi chụp bức ảnh này cùng chú chó của mình. Đó là bà tôi ở phía xa. Cha tôi ở trong Quân đoàn tại Eton College - ông trở thành sĩ quan học viên ở đó, trước khi phục vụ trong Royal Scots Greys ở Normandy".

Sự giống nhau giữa Hoàng tử George và John Spencer nhanh chóng được người hâm mộ hoàng gia phát hiện. Nhiều bình luận trên Instagram đã bày tỏ sự ngạc nhiên về điều này. "Hoàng tử George giống hệt cha của ngài", một người dùng viết. Một người khác đồng tình: "Tôi cũng thấy cha ngài ở trong Thân vương William nữa". Một người thứ ba nhận xét: "Tôi nghĩ Hoàng tử George là bản sao của cha ngài khi còn trẻ. Tôi yêu những bức ảnh này". Một số ý kiến khác cũng cho rằng Bá tước Spencer rất giống cha mình và thấy được cả Vương phi Diana trong gương mặt của John Spencer.

Bá tước Charles Spencer

Dinh thự Althorp, nơi Bá tước Spencer thừa kế vào năm 1992 sau khi cha ông qua đời ngày 29/5, cũng là nơi an nghỉ cuối cùng của Vương phi Diana. Bà được an táng trên một hòn đảo nhỏ trong hồ nước trang trí có tên The Round Oval, nằm trong khu vườn của Công viên Althorp.

Theo Express