Facebook lên kế hoạch đổi tên nhưng đang gây ra một hiểu lầm trầm trọng cho cư dân mạng

Như đã đưa tin, truyền thông quốc tế mới đây đã rầm rộ thông tin Facebook - một trong những mạng xã hội (MXH) phổ biến nhất hiện nay - đang lên kế hoạch thay đổi tên của mình. Và dĩ nhiên, nó khiến dân mạng xôn xao cực mạnh.

Ai cũng biết, Facebook đã là cái tên quá quen thuộc với chúng ta suốt hơn 10 năm qua. Trước khi TikTok xuất hiện, đâu là MXH được sử dụng nhiều nhất? Facebook! Đâu là nơi khởi đầu cho thuật ngữ "bán hàng online"? Facebook! Đâu là chỗ chúng ta "hít hà" drama đến mức lá phổi trở nên mệt mỏi? Cũng là Facebook.

Thế mà giờ, thay vì tìm Facebook trong thanh tìm kiếm điện thoại, chúng ta phải tìm cái gì đây? Dân mạng đang nghĩ ra đủ mọi tên gọi, từ "BookFace", "FaceSlap", "FaceSmash" (tát vào mặt), cho đến ngắn gọn tuyệt đối là "Face"! Thậm chí, có người còn nghĩ Facebook nên đổi tên thành "Fakebook" (ám chỉ việc MXH này không kiểm soát tốt chất lượng tin tức được đăng tải), hoặc thẳng thắn chỉ trích rằng thay vì giải quyết các vấn đề tồn đọng, Facebook chọn cách đổi tên cho nó nhanh.

Nhưng mà, Facebook vẫn là Facebook thôi, vì đây có thể là một sự hiểu lầm trầm trọng!

Facebook trên thực tế không chỉ là một ứng dụng MXH, mà còn là một công ty khổng lồ với vô số các sản phẩm, dịch vụ khác nhau. Instagram, WhatsApp, Oculus... tất cả đều thuộc về Facebook. Nhưng cũng vì ứng dụng MXH của họ quá nổi tiếng, nên việc tìm kiếm tên của họ không còn được tối ưu.

Đó chính là lý do vì sao Facebook quyết định đổi tên (tạm gọi là X), để đưa ứng dụng Facebook trở thành một trong số nhiều dịch vụ khác trong công ty mẹ X. Nó giống như cách Google thành lập Alphabet Inc vào năm 2015 để mở rộng dịch vụ của mình - thay vì chỉ tập trung vào tìm kiếm và quảng cáo. Ngày nay, Alphabet Inc sở hữu rất nhiều sản phẩm, từ bán phương tiện giao thông cho đến công nghệ chăm sóc y tế, dịch vụ internet...

Mà Alphabet ra đời thì sao? Google vẫn là Google, công cụ tìm kiếm chúng ta sử dụng. Vậy nên nhiều khả năng Facebook cũng như thế mà thôi!

Việc đổi tên cũng cho thấy Facebook đang tập trung hướng đến việc xây dựng một "metaverse" - vũ trụ online của họ, nơi người dùng có thể sử dụng nhiều thiết bị để di chuyển và giao tiếp trong môi trường ảo. Facebook trên thực tế đã đầu tư rất mạnh vào công nghệ thực tế ảo (VR) và tương tác thực tế ảo (AR), để có sự kết nối với gần 3 tỉ người dùng đang sử dụng nhiều ứng dụng và thiết bị khác nhau.

Tên mới của Facebook hiện tại vẫn đang được giữ bí mật, sẽ được công bố trong thời gian tới.

Nguồn: The Verge, Reuters