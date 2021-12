Đã tìm thấy F0 bỏ trốn khỏi bệnh viện ở Hà Nội

Ngày 8/12, cơ quan chức năng đã phối hợp xác minh thông tin bệnh nhân là ông T.V.T., sinh năm 1966, địa chỉ tại xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên bỏ trốn khi đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

Một bệnh nhân được đưa đi cách ly (ảnh tư liệu)

Trước đó, ngày 5/12, bệnh nhân T có tiền sử xơ gan cổ trướng, viêm gan B, uống rượu nhiều. Cùng ngày, bệnh nhân có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính và được chuyển Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị.

Đến khoảng 3h sáng 8/12, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương phát hiện bệnh nhân đã mang theo đồ đạc cá nhân, mặc quần áo bệnh viện bỏ trốn.

Một địa điểm cách ly tại Hà Nội

Ngay sau khi phát hiện sự việc, phía Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã thông báo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hưng Yên, Công an thành phố Hà nội, Công an tỉnh Hưng Yên, Công an xã Kim Chung về trường hợp này để phối hợp giải quyết.

Theo thông tin chúng tôi nắm được, do nhận thức kém ông T đã trốn bệnh viện để về quê và đã được cơ quan chức năng tìm thấy.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.