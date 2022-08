Emma Watson: Từ diễn viên nhí trở thành biểu tượng sắc đẹp thế giới và sếp lớn của Gucci

Emma Watson là một trường hợp hiếm gặp tại Hollywood với danh tiếng vững chắc và khối tài sản đồ sộ ở tuổi 32. Sự nghiệp diễn xuất của Watson gắn liền với thành công của thương hiệu Harry Potter, nhưng những năm trở lại đây, cô được biết đến rộng rãi là một ngôi sao với tiếng nói mạnh mẽ ủng hộ các phong trào vì tiến bộ xã hội. Cô là một trong những biểu tượng truyền cảm hứng cho giới trẻ.

Theo Celebrity Net Worth, khối tài sản Emma Watson sở hữu tính đến năm 2022 là 85 triệu USD. Dù đã là triệu phú, nhưng hình ảnh Watson trước truyền thông luôn là một phụ nữ với đời tư giản dị, bận rộn với các hoạt động vì cộng đồng.

Khán giả chưa bao giờ nghe tin Emma Watson tham gia tiệc tùng, hội hè xa hoa, vung tay mua các món đồ đắt đỏ hay vướng vào ồn ào tình ái. Ngược lại, người ta nghe tin cô đi học, đi diễn thuyết, kêu gọi sự thay đổi nhận thức và hành động của cộng đồng trước những thực trạng nhức nhối... Từ năm 2020, cô được bổ nhiệm vào ban quản trị tập đoàn thời trang xa xỉ Kering - doanh nghiệp sở hữu thương hiệu Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga và Alexander McQueen.

Lối sống giản dị, kín tiếng của ngôi sao người Anh phản ánh đúng những điều cô từng chia sẻ: "Mặc quần áo rẻ tiền không có nghĩa tôi nghèo. Hãy nhớ, bạn cần nuôi sống gia đình mình chứ không phải làm màu với xã hội". Biết mình cần gì, muốn gì và nỗ lực hết sức cho các mục tiêu ấy, Emma Watson xứng đáng là một biểu tượng truyền cảm hứng sống cho khán giả trẻ.

Mặc quần áo rẻ tiền không có nghĩa là tôi nghèo

Khán giả dễ dàng yêu thích và tung hô các sao nhí. Nhưng sự yêu thích nào cũng đính kèm kỳ vọng. Áp lực nặng nề từ việc nổi tiếng sớm cùng kỳ vọng từ khán giả đã góp phần khiến nhiều nghệ sĩ nhí rơi vào bi kịch "sớm nở tối tàn" trong khi không ít người khác mất nhiều năm chật vật đi tìm bản sắc. Emma Watson thuộc nhóm không nhiều ngôi sao thành công vượt qua giai đoạn khủng hoảng ấy.



Vai nữ phù thuỷ với dòng máu người bình thường Hermione Granger trong Harry Potter đã biến Emma Watson từ một cô bé vùng Oxfordshire (Anh) với đam mê diễn xuất trở thành ngôi sao với sức ảnh hưởng toàn cầu. Nhưng danh tiếng từ một thương hiệu điện ảnh ăn khách vẫn là chưa đủ để ngôi sao người Anh duy trì danh tiếng trong lòng khán giả suốt thời gian qua - nhất là khi phần cuối của Harry Potter đã ra mắt từ năm 2011.

Sau Harry Potter, Emma Watson, Daniel Radcliffe và Rupert Grint đã lựa chọn ba hướng phát triển sự nghiệp khác biệt.

Thành công có được nhờ Harry Potter là bước đà thuận lợi để Emma Watson tiếp tục sự nghiệp diễn xuất. Song song với hành trình theo đuổi đam mê, cô gái 20 tuổi dành thời gian cho một mục tiêu quan trọng không kém trong cuộc đời - trau dồi tri thức.

Chia sẻ với Access Hollywood hồi 2007, Watson nói: "Mọi người không hiểu vì sao tôi không muốn làm diễn viên toàn thời gian. Nhưng trường học giúp tôi giữ liên lạc với bạn bè. Nó giúp tôi hiểu được thực tế, khiến tôi thấy mình bình thường. Hãy thành thực với nhau: Tôi có đủ tiền để không cần bận tâm chuyện lao động, nhưng tôi chưa bao giờ mong thế cả. Việc học tập tạo cho tôi động lực".

Dù không được công ty quản lý khuyến khích, từ năm 2009, Watson đã chia đôi thời gian cho việc đóng phim và học tập. Năm 2014, cô đã lấy được bằng cử nhân Văn học Anh tại Đại học Brown danh tiếng thuộc khối Ivy League. Watson cũng từng theo học tại trường Worcester College thuộc Đại học Oxford và trở lại đây với tư cách học giả vãng lai năm 2016. Emma Watson và tinh thần ham học của cô là một trường hợp ít thấy trong thế giới của các siêu sao màn ảnh.

Giữa lúc danh tiếng đang lên cao nhờ thành công của Harry Potter, Emma Watson vẫn lựa chọn dành thời gian học đại học. Cô chia sẻ mình từng muốn giải nghệ vào năm 18 tuổi.

Không chỉ nổi tiếng vì tinh thần ham học, Emma Watson còn là một hình mẫu về lối sống giản dị. Trong một phỏng vấn với tạp chí British Vogue, nữ diễn viên chia sẻ phải đến năm 18 tuổi cô mới được bố tiết lộ về số tiền cát-xê khổng lồ mình đã kiếm được nhờ Harry Potter. "Tôi không hay biết. Tôi cảm thấy nôn nao trong người và cảm xúc biến đổi phức tạp", Watson tiết lộ phản ứng đầu tiên trước số tiền đó. Cô đã phải cấp tốc theo học một khóa quản lý tài chính tại ngân hàng Coutts để biết cách kiểm soát khối tài sản này.

Với hàng triệu USD trong tay, Emma Watson không nghĩ đến những món hàng hiệu xa xỉ hay tiệc tùng xa hoa. Nữ diễn viên dùng số tiền công đóng Harry Potter để mua hai món đồ thiết yếu - gồm một laptop và một chiếc xe hơi tầm trung - và chi trả cho một chuyến du lịch Italy cùng bố. Theo Watson, chiếc xe hơi cô chọn mua khi ấy phản ánh đúng con người mình - "không phải chiếc đẹp nhất lướt đi trên đường, nhưng thân thiện với môi trường. Nó hợp lý và buồn tẻ, như tôi vậy". Trong những năm tiếp theo, vì lý do an toàn và phục vụ công việc, nữ diễn viên tiếp tục mua thêm hai chiếc xe nữa, nhưng không phương tiện nào trong số này có giá trị vượt quá 100.000 USD.

Emma Watson là ngôi sao nổi tiếng với lối sống giản dị và chuyện tình ái kín đáo.

South China Morning Post nhận xét thói quen chi tiêu của Emma Watson là "chín chắn". Từ năm 2014, sau khi gặp vấn đề với những kẻ bám đuôi, nữ diễn viên đã chi 150.000 USD mỗi năm để thuê một vệ sĩ riêng. Cô tất nhiên dành một khoản tiền đáng kể cho việc học đại học. Emma Watson cũng là một nhà hảo tâm. Nữ diễn viên dành một phần đáng kể trong khối tài sản của mình quyên góp cho các tổ chức từ thiện và tổ chức xã hội. Theo SCMP, ngôi sao người Anh đã chi khoảng 1,4 triệu USD để hỗ trợ các nạn nhân của lạm dụng tình dục.

Sếp lớn của Gucci với sứ mệnh phụng sự thời trang bền vững

Hoạt động trong ngành giải trí, Emma Watson không đóng khung bản thân vào một vai trò duy nhất. Trong suốt 17 năm qua, ngoài công việc diễn xuất, Emma Watson cũng là gương mặt người mẫu được các nhãn hàng thời trang ưa thích.Công việc người mẫu giúp nữ nghệ sĩ có điều kiện tìm hiểu và nhận ra các vấn đề còn tồn tại trong ngành thời trang cũng như thôi thúc cô bắt tay tìm ra hướng giải quyết. Trong những năm qua, Emma Watson đã trở thành một trong những người nổi tiếng ủng hộ cho sự phát triển của thời trang bền vững.

Thành tựu lớn mà Watson đạt được trên hành trình theo đuổi sứ mệnh này là được bổ nhiệm vào ban quản trị tập đoàn thời trang xa xỉ Kering - doanh nghiệp sở hữu thương hiệu Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga và Alexander McQueen. Được bổ nhiệm cùng Watson hồi tháng 6/2020 là bà Jean Liu - giám đốc công ty vận tải DiDi Chuxing của Trung Quốc và Tidjane Thiam - cựu CEO của Credit Suisse.

Emma Watson nhiều lần bước lên thảm đỏ các sự kiện trong bộ trang phục may từ chất liệu thân thiện với môi trường.

Trong đế chế Kering, Emma Watson giữ chức vụ chủ tịch Ủy ban Phát triển thời trang bền vững. Cô đóng góp vào sự phát triển của chuỗi thương hiệu thời trang xa xỉ với tư cách giám đốc độc lập và là gương mặt nhỏ tuổi nhất so với năm người đồng cấp. Ở vị trí này, Watson không góp vốn đầu tư vào Kering, không thuộc nhóm điều hành của tập đoàn hay can thiệp vào cách tổ chức vận hành. Trách nhiệm của Emma Watson là cố vấn cho Kering xây dựng các quyết sách kinh doanh, chiến dịch quảng bá với trọng tâm là quyền con người và quyền phụ nữ. Theo thông tin từ Kering, Watson sẽ tiếp tục đảm nhận trọng trách này ít nhất cho tới tháng 12/2023.

Việc Emma Watson trở thành thành viên hội đồng quản trị của Kering khi vừa bước sang tuổi 30 là sự kiện khác thường, nhưng hoàn toàn xứng đáng. Ở Emma Watson hội tụ đủ giá trị của trí tuệ, nhan sắc và tầm ảnh hưởng đại chúng. Trang Business Insider từng gọi việc chiêu mộ Watson của Kering là "lựa chọn sáng suốt", bởi tập đoàn này cần một ngôi sao đủ tên tuổi, tài năng và tầm vóc để níu chân giới trẻ, vực dậy việc kinh doanh giữa giai đoạn nhiều biến động về kinh tế, xã hội do Covid-19.

Emma Watson theo đuổi sứ mệnh nâng cao nhận thức của cộng đồng về bình đẳng giới và quyền phụ nữ.

Trên khía cạnh chuyên môn, Emma Watson chia sẻ với Vogue India mình bắt đầu tìm hiểu về thời trang bền vững từ năm 12 tuổi, khi tham gia các sự kiện quảng bá cho loạt Harry Potter. Năm 2010, Watson đã tới Bangladesh theo lời mời của hãng thời trang bền vững People Tree. Từ đó đến nay, cô đã chung tay xây dựng nhiều chiến dịch nâng cao nhận thức về xu hướng tiêu dùng này. Kinh nghiệm và hiểu biết của Watson về tiêu dùng bền vững chính là "vũ khí" giúp Kering cạnh tranh với các thương hiệu khác trong cuộc đua "thời trang xanh". Bên cạnh đó, kinh nghiệm hàng chục năm làm người mẫu ảnh, người mẫu thời trang cho nhiều thương hiệu danh tiếng cũng giúp Watson tích lũy lượng kiến thức nhất định về cách ngành công nghiệp này vận hành.

Trước cái bắt tay với Kering, Watson đã hợp tác với Eco Age, một công ty tư vấn thương hiệu bền vững do Livia Firth thành lập và điều hành từ năm 2009. Năm 2016, Watson là một trong những nghệ sĩ đầu tiên hưởng ứng phong trào Green Carpet Challenge khi mặc một chiếc váy được may từ loại vải tái chế bằng chai nhựa tới Met Gala 2016. Tiếp đó, trong thời gian quảng bá cho Beauty and the Beast, Emma Watson đã tạo một trang Instagram mang tên The Press Tour để khoe với người hâm mộ tủ đồ thảm đỏ 100% thân thiện với môi trường.

Năm 2018, Emma Watson gây chú ý với hình xăm "Time Up". Hình xăm giả với lỗi ngữ pháp lồ lộ góp phần phổ biến Time's Up - phong trào chống lại nạn quấy rối tình dục trong ngành công nghiệp điện ảnh - với công chúng.

Suốt những năm qua, bằng tầm ảnh hưởng cũng như kiến thức của mình, Watson cũng chung tay xây dựng các chương trình hành động, chiến dịch cộng đồng vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới. Quan điểm bình đẳng giới của Watson từng khiến cô bị nghi ngờ có thái độ xấu với tác giả J.K. Rowling , mẹ đẻ của bộ sách Harry Potter. Năm 2020, trong một cuộc phỏng vấn, Watson đã nhận được câu hỏi từ nhà báo chuyển giới Paris Lee liệu nữ diễn viên có cảm thấy thoải mái khi dùng chung nhà vệ sinh với mình không. Watson trả lời: "Ôi trời, tất nhiên là thoải mái rồi. Đều là nhu cầu tự nhiên của con người mà. Tôi hiểu cảm giác sợ hãi trước những điều mình chưa biết. Nhưng ta phải bước tới và học hỏi thôi..."

Câu trả lời này bị cho là "vỗ mặt" Rowling. Nữ tác giả từng bày tỏ trên mạng xã hội mình thấy không thoải mái khi dùng chung nhà vệ sinh hay phòng thay đồ với người chuyển giới nữ. Hồi tháng 3, trên sân khấu lễ trao giải BAFTA, câu nói "Tôi ở đây để đại diện cho tất cả nữ phù thủy" của Emma Watson cũng bị người hâm mộ cho là đá xéo quan điểm kỳ thị người chuyển giới của J.K. Rowling. Dù công chúng ủng hộ Watson, vẫn không thiếu quan điểm chỉ trích, cho rằng cô vô ơn với người từng nâng đỡ, giúp mình có ngày hôm nay.



Mới đây, trên Internet xuất hiện tin đồn Emma Watson đồng ý trở lại với loạt Harry Potter với một điều kiện là Rowling phải bị gạch tên khỏi dự án. Thông tin tiếp tục khiến cô hứng chịu chỉ trích từ dư luận. Cả ba lần vướng phải thị phi, Emma Watson đều lựa chọn im lặng. Sự im lặng không mang nghĩa ngầm thừa nhận mà thể hiện quan điểm "không phải làm màu với xã hội" của nữ diễn viên. Trên thực tế, nhiều bạn diễn của Watson từ Harry Potter đều lên tiếng khẳng định ngôi sao luôn dành cho Rowling sự kính trọng và lòng yêu mến.



Mỗi món đồ được Emma Watson mang trên người khi xuất hiện trước truyền thông đều đến từ các thương hiệu theo đuổi xu hướng thời trang bền vững, thân thiện với môi trường.

"Nếu tương lai mọi người thấy tôi im ắng hơn, thì không phải tôi đã rút lui hay giải nghệ! Tôi vẫn sẽ làm công việc của mình, nhưng theo một cách khác đi (ít các sự kiện thảm đỏ đi và nhiều hội thảo hơn) Đây là khoảnh khắc chỉ đến một lần trong đời và tôi dự định sẽ nắm lấy cơ hội nó mang đến để tạo ra thay đổi", Emma Watson chia sẻ với Vogue India hồi 2020 về hướng đi mới trong sự nghiệp.

Trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel, nhân vật Captain America (Chris Evans) từng thách thức Iron Man (Robert Downey Jr.) bằng câu hỏi "Anh chỉ là một gã lớn xác trong bộ giáp tối tân. Cởi bỏ nó ra anh còn được gì?". Iron Man trả lời với vẻ mặt tỉnh bơ: "Thiên tài, tỷ phú, tay chơi, nhà từ thiện". Đây là một chi tiết được sắp đặt với mục đích gây cười, nhưng đặt ra một vấn đề có thật. Giá trị thật sự của một con người không nằm ở những vật trang sức ngoài thân, mà là phẩm chất bên trong tâm hồn.



Với Emma Watson, đằng sau lớp hào quang của một ngôi sao điện ảnh và triệu phú trẻ tuổi, cô là một người phụ nữ trẻ giàu bản lĩnh. Watson giỏi giang và thông minh, khéo léo và sáng suốt, sẵn sàng đứng về phía những người yếu thế, giống như chính nhân vật Hermione Granger cô từng thủ vai trên màn ảnh. Cô biết mình cần gì và nỗ lực hết sức vì mục tiêu ấy, ngay cả khi nó phải đánh đổi bằng cả ánh hào quang và danh tiếng mà nghề diễn mang lại.



