Tối 31/5, tập đầu tiên của chương trình "Em xinh say hi" chính thức lên sóng với dẫn dắt của MC Trấn Thành cùng sự góp mặt của 30 "em xinh" nổi tiếng. Tập đầu tiên của Em xinh say hi có độ dài kỷ lục gần 4 tiếng rưỡi và được đánh giá là "ồn" không thua kém Anh trai say hi.

Nhiều khán giả bất ngờ trước sức hút của Em xinh say hi, bày tỏ sự hào hứng: "Ban đầu mình sợ rằng Anh trai say hi sẽ là cái bóng quá lớn, nhưng không ngờ Em xinh say hi lại hấp dẫn đến vậy. Bây giờ chỉ cần thêm vài bản hit nữa là mùa hè năm nay sẽ thực sự bùng nổ!".

Chỉ trong 10 giờ đầu tiên sau khi lên sóng, tập 1 đã đạt hơn 900.000 lượt xem trên YouTube cùng hơn 2.500 bình luận. Bên cạnh những phần trình diễn âm nhạc ấn tượng, loạt "em xinh" như Miu Lê, Phương Mỹ Chi, Bích Phương và Orange còn gây bất ngờ khi thể hiện sự duyên dáng, hài hước – trở thành những "vựa muối" thực thụ.

Trước đó, chương trình đã khiến công chúng trầm trồ khi tung MV Theme Song - The Real Aura do Giám đốc Âm nhạc JustaTee sáng tác và phối khí, mang màu sắc âm nhạc đa dạng khi kết hợp Trap, Hiphop, Psy Trance cùng một số yếu tố từ Progressive House, tạo nên một bản phối mới mẻ và đầy cá tính.

Ngay sau khi phát hành, MV nhận được nhiều lời khen ngợi như: "MV chiến đét", "đẹp điên", "thời thượng thật sự", "MV quốc tế", "hình ảnh bùng nổ, sắc nét"...

Chia sẻ về ý tưởng cảm hứng và câu chuyện trong MV này, giám đốc sáng tạo Kye Nguyễn – người dẫn dắt toàn bộ fashion direction, từ ý tưởng, moodboard, phân cảnh thị giác đến kiểm duyệt từng trang phục theo tinh thần chiến lược cho biết: Ý tưởng xuyên suốt của MV được gọi là E.M.I.S.S.A.R.Y – một hệ giá trị thị giác gồm 5 phiên bản đại diện cho những phong cách khác nhau của phụ nữ Á Đông hiện đại.

MV được chia thành 10 phân cảnh thị giác, mỗi cảnh tượng trưng cho một bối cảnh thẩm mỹ. Tất cả được thể hiện qua những chi tiết như dây đai bảo hộ hiện đại, váy xòe phối cùng áo da mô tô… tôn lên quyền lực nữ giới mạnh mẽ, kiêu hãnh và cá tính.

Kye Nguyễn nhấn mạnh: "Fashion Director là người thiết lập concept tổng thể, phân cảnh, hệ hình visual, định hướng moodboard, duyệt hình ảnh cuối – nhưng không trực tiếp styling từng nghệ sĩ."

Việc styling chi tiết, fitting và trang phục cá nhân của các nghệ sĩ do các stylist và NTK riêng của họ đảm nhiệm. Kye Nguyễn làm việc với họ như người định hướng tổng thể để đảm bảo sự liền mạch thị giác cho sản phẩm.





Theme Song Em Xinh Say Hi với cách tiếp cận thẩm mỹ rõ ràng, sáng tạo và đầy tính chiến lược, sản phẩm lần này không chỉ khẳng định đẳng cấp của ê-kíp sản xuất mà còn góp phần định hình hình ảnh người nghệ sĩ nữ Việt Nam thế hệ mới: bản lĩnh, sắc sảo và không ngừng bứt phá.