Elodie Alice - gái Việt sống tại Úc nổi tiếng trên MXH được thông báo đã qua đời tại nhà riêng

Trích bài viết:

"THÔNG BÁO!

Mình là admin và là bạn của Alice. Hôm nay mình xin thông báo một việc thực sự rất đau buồn rằng Alice đã mất vào ngày hôm qua. Em đã tự tử tại căn hộ riêng của mình. Alice là một cô gái bị trầm cảm [...] Mình mong các bạn đọc được những dòng này hãy để ý đến những người bạn của mình hơn. Đừng xa lánh và bỏ rơi họ. Em yên nghỉ nhé Alice/Ngọc...

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ Alice trong suốt thời gian qua! Thank you all for your supports!