Ella - thần tượng của Chi Pu tại show "Đạp gió 2023": Nữ thần thanh xuân nổi tiếng khắp Châu Á và cuộc hôn nhân viên mãn ai cũng ngưỡng mộ

Sau bao ngày chờ đợi, show "Đạp gió 2023" đã chính thức ra mắt với sự góp mặt của những ngôi sao hàng đầu xứ Trung như Ella, Ngô Thiến, Tạ Na, Chu Châu...

Không chỉ vậy, trong show năm nay còn có sự xuất hiện của cô nàng xinh đẹp Chi Pu. Ngay từ tập đầu ra mắt, show "Đạp gió 2023" đã chiếm lĩnh hàng loạt hotsearch và thu hút sự chú ý của truyền thông và fan hâm mộ. Cũng trong show này, Chi Pu đã bày tỏ sự xúc động khi có thể gặp mặt thần tượng của mình - Ella Trần Gia Hoa.

Hình ảnh thân thiết của Chi Pu và Ella.

Nữ thần thanh xuân nổi tiếng khắp Châu Á

Những năm 2000, dòng phim thần tượng Đài Loan (Trung Quốc) trở nên cực kỳ thịnh hành tại Châu Á và là tuổi thanh xuân của thế hệ 8X, 9X. Ngày ấy, làng giải trí Đài Loan (Trung Quốc) sở hữu rất nhiều những nam nữ thần tượng nhận được sự yêu thích của đông đảo người hâm mộ như Trịnh Nguyên Sướng, Minh Đạo, Trần Kiều Ân, Nguyễn Kinh Thiên, Lâm Y Thần, Tăng Chi Kiều, Vương Tâm Lăng,…

Trong số đó không thể nào bỏ qua cái tên Ella Trần Gia Hoa.

Ella là ngôi sao đa tài của Cbiz. Người đẹp sinh năm 1981 tại Đài Loan (Trung Quốc). Sau khi tốt nghiệp trung học, Ella theo học tại trường đại học Đại Nhân (Tajen University) với hi vọng trở thành một y tá. Vừa tốt nghiệp với chuyên ngành y tá, Ella đã tham gia cuộc thi "Những cô gái xinh đẹp và tài năng" do HIM International Music tổ chức. Cũng không ngờ rằng quyết định này đã mang đến 1 ngã rẽ vô cùng lớn cho cuộc đời của Ella.

Sau khi cuộc thi kết thúc, Ella ký hợp đồng với HIM International Music và trở thành một thành viên của nhóm nhạc nữ S.H.E. Ngay sau khi thành lập, S.H.E đã trở nên thành công vang dội và trở thành nhóm nhạc thanh xuân của nhiều bạn trẻ thế hệ 8X, 9X.

Các bài hát nổi tiếng của nhóm có thể kể đến như Tinh cầu 621, Gần đây anh có khỏe không, Người yêu chưa trọng vẹn, Rừng mưa nhiệt đới... Cùng với nhóm Twins, S.H.E được coi là một trong những nhóm nhạc nữ hàng đầu của nền âm nhạc Hoa ngữ.

Ra mắt với S.H.E, Ella gây ấn tượng với nhiều người khi đảm nhận hình tượng tomboy nổi loạn, cá tính với mái tóc ngắn và tính cách lém lỉnh. Người đẹp cũng được đánh giá là một trong số những người đưa trào lưu này vào showbiz châu Á.

Bản thân Ella cũng thừa nhận rằng, ngay từ nhỏ cô đã ảnh hưởng bởi cách nuôi dạy như con trai của bố mẹ, dần dần tính cách cũng bị định hình. So với các bạn cùng trang lứa, Ella không thích diện quần áo điệu đà hay váy vóc, giày cao gót.

Ngay từ khi ra mắt, Ella luôn chiếm được nhiều thiện cảm của mọi người vì tính cách thẳng thắn, biết cách quan tâm người khác.

Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Ella còn nổi tiếng khắp Châu Á khi trở thành nữ chính của rất nhiều bộ phim kinh điển một thời như Chuyện Tình Hoa Hồng, Hoa Dạng Thiếu Niên Thiếu Nữ... Cũng nhờ những bộ phim này, hình tượng Ella tomboy đã trở thành ký ức thanh xuân của rất nhiều người.

Cuộc hôn nhân viên mãn, được ông xã cưng chiều như công chúa nhỏ

Ít ai ngờ rằng, cô gái sở hữu ngoại hình tomboy của S.H.E lại là người có đường tình duyên yên bình và thuận lợi nhất nhóm.

Năm 2012, Ella kết hôn cùng bạn trai là doanh nhân Malaysia Alvin Lai (Lại Tư Tường). Sở hữu chiều cao nổi bật 1m90 cùng gương mặt tuấn tú Lại Tư Tường từng được netizen nhận xét chẳng thua kém gì ngôi sao showbiz.

Ngày ấy, đám cưới của Ella thu hút đông đảo sự quan tâm của truyền thông và người hâm mộ. Trong đám cưới, Ella đeo bộ trang sức lên tới hơn 11 tỷ đồng. Đám cưới của Ella và Lại Tư Tường không chỉ quy tụ đông đảo dàn nghệ sĩ như Từ Hy Viên, Selina và Hebe - 2 thành viên nhóm S.H.E, Thái Y Lâm, Tôn Yến Tư... mà còn rất nhiều ông lớn trong lĩnh vực kinh doanh.

Sau khi kết hôn, Ella dường như nữ tính hơn nhiều, cô thích diện những bộ váy điệu đà, để tóc dài, trang điểm. Có lần truyền thông hài hước hỏi rằng có phải do Lại Tư Tường yêu thích sự nữ tính hay không thì nữ ca sĩ đã mỉm cười và tiết lộ rằng ông xã cô chưa từng yêu cầu vợ phải thay đổi bất kỳ điều gì.

Trước khi quyết định có con đầu lòng, Ella và ông xã đã dành 4 năm để cùng nhau tận hưởng cuộc sống vợ chồng son, đi du lịch khắp nơi trên thế giới.

Một nhà 3 người hạnh phúc của Ella.

Sau 5 năm kết hôn, cả hai hạnh phúc đón con trai đầu lòng, cuộc sống hôn nhân càng thêm viên mãn.

Không chỉ có đời sống hôn nhân hạnh phúc, Ella còn may mắn có sự hỗ trợ của chồng trong công việc. Bên cạnh việc kinh doanh riêng, ông xã của Ella đảm nhận luôn việc quản lý công ty giải trí, đồng hành cùng bà xã trong mọi công việc. Không chỉ nổi tiếng chiều vợ, Lại Tư Tường còn cực kỳ giỏi chăm con. Những thời điểm Ella phải chạy sô thì Lại Tư Tường là người tự tay chăm sóc con trai để vợ yên tâm làm việc chứ không cần đến bảo mẫu.

Ở tuổi 41, Ella trở thành một trong những ngôi sao viên mãn nhất showbiz Trung khi không chỉ có cuộc hôn nhân hạnh phúc mà còn có sự nghiệp cực kỳ ổn định. Trong khi nhiều ngôi sao cùng thời mất đi độ nóng thì người đẹp vẫn được mọi người săn đón vì tài năng và đời tư đáng ngưỡng mộ.