Từ chiều ngày hôm qua (14/6), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ nối với vùng áp thấp suy yếu từ bão số 1 kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến mực 5000m nên các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông.

Vì xuất hiện nhiều trận mưa lớn nên nhiều tuyến đường đã rơi vào tình trạng ngập, ít nhiều gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông. Mới đây, mạng xã hội xôn xao chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh chiếc ô tô con liều lĩnh vượt qua con đường mưa ngập khiến nhiều người chú ý.

Đường mưa ngập, tài xế vẫn liều lĩnh cho xe vượt qua và cái kết "mặn đắng" khiến ai nấy "xót của" thay

Cụ thể, trong đoạn clip ghi lại cho thấy, khi di chuyển đến 1 đoạn đường úng ngập khá nặng, một tài xế lái chiếc ô tô con màu đỏ đã liều lĩnh điều khiển xe tiếp tục đi qua chặng đường này thay vì vòng lại tìm đường khác.

Hình ảnh chiếc xe ngập trong biển nước, "tiến thoái lưỡng nan". Ảnh cắt từ clip

Và hậu quả là khi đi tới nửa đường thì chiếc xe đã mắc kẹt trong biển nước, không thể di chuyển tiếp.



Nhìn cảnh này, nhiều người chứng kiến tỏ ra "xót của" thay người tài xế ô tô con trên. Theo người quay clip thì khoảng 30 phút sau đó, chiếc xe 16 chỗ chạy qua đây cũng rơi vào tình cảnh tương tự như chiếc xe ô tô 4 chỗ trên.

Được biết, sự việc được ghi lại trên một phố thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.