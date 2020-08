Dương Mịch đọ sắc với chân dài Victoria's Secret Sui He: Thần thái giữa diễn viên và siêu mẫu quả thật khác xa?

Mới đây, Dương Mịch và Sui He - chân dài Victoria's Secret đình đám đã gây xôn xao khi cùng nhau xuất hiện trong 1 clip quảng cáo nhãn hiệu đồ lót.

Nhan sắc cùng body của 2 người đẹp đều nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Dương Mịch chứng minh được vẻ đẹp hack tuổi đáng ngưỡng mộ cùng vòng một căng đầy, cuốn hút dù rằng diện đồ khá "kín cổng cao tường", trong khi đó, Sui He khẳng định vị thế sắc đẹp và vóc dáng thuộc hàng top của làng mẫu xứ Trung.

Tuy nhiên, thần thái và cách tạo dáng của 2 người đẹp quả thực có sự khác biệt. Trong khi Dương Mịch ngọt ngào với những hình ảnh, góc quay khá quen thuộc, cộng thêm hình ảnh "kín cổng cao tương' thì Sui He đúng chuẩn siêu mẫu khi vui tươi, tràn đầy sức sống khoe vẻ đẹp body.

Hình ảnh của Dương Mịch trong clip quảng cáo

Thì thần thái của Sui He lại có phần khác biệt hơn hẳn

Trên mạng xã hội, một vài bình luận nhận xét: "Cả hai đều rất đẹp, Sui He đúng chuẩn là người mẫu nhãn hiệu đồ lót", "Sui He gợi cảm quá, Dương Mịch vẫn còn kín đáo", "Body của Dương Mịch cũng rất tuyệt", "Dương Mịch ngọt ngào, còn Sui He rất sexy",..

Một vài tấm hình của Dương Mịch chụp cho thương hiệu. Mỹ nhân họ Dương khoe vòng 1 căng đầy lấp ló không kém phần gợi cảm

Sui He khoe nét đẹp rạng rỡ, body không chút mỡ thừa

Nhan sắc và thần thái đỉnh cao của người đẹp

Trong tấm hình chụp chung, Dương Mịch vẫn trung thành với cách tạo dáng 1 tay chống cằm, trong khi Sui He lại tự tin tạo dáng hơn hẳn

Nguồn: Weibo, Sohu