Ngày 23/12, buổi ra mắt phim Kính Vạn Hoa đón chào những gương mặt hot nhất showbiz Việt tới tham dự. Đáng chú ý, sự kiện có sự góp mặt của Thiên An - tình cũ Jack. Vừa mới đặt chân lên thảm đỏ, một người qua đường đã gọi tên Thiên An và nói: “Thiên An, nhìn lên bầu trời đi em!”. Khác với dự đoán của nhiều người, Thiên An đón nhận câu nói vô cùng tự nhiên, tươi cười thoải mái chào lại fan.

Đoạn clip ghi lại phản ứng của Thiên An trước 1 câu nói liên quan đến Jack

Cho những ai chưa biết thì lời bông đùa này xuất phát từ trào lưu “Sau này khi nhìn lên bầu trời, bạn sẽ nhìn thấy vì tinh tú là Jack - J97". Nguồn gốc câu nói này là từ 1 sự kiện mà FC Đom Đóm tổ chức riêng cho Jack từ năm 2021 và đến gần đây, câu nói này bị cư dân mạng mang ra chế cháo, đu trend, biến Jack thành trò đùa trên MXH.

Phản ứng của Thiên An không khỏi khiến netizen bất ngờ vì lùm xùm giữa cô và Jack từng khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Vì vậy, việc Thiên An vui vẻ cười tươi nằm ngoài dự đoán của đại đa số khán giả. Ngoài ra, không ít dân mạng khen ngợi sự chuyên nghiệp của cô trước tình huống khá khó xử.

Khác với nhiều người dự đoán, Thiên An tươi cười vui vẻ, giữ thái độ chuyên nghiệp khi nghe thấy câu nói liên quan đến tình cũ

Một số bình luận của netizen:

- Thiên An cười xinh quá ý.

- Tính ra bả phản ứng như vậy là chuyên nghiệp lắm rồi.

- Bác nào ác với chị An dữ vậy?

- Bà An không dám ngước lên nhìn bầu trời luôn á.

- Cổ càng ngày ngày càng nhuận sắc. Tươi tắn quá đi.

Jack (J97) từng làm mưa làm gió tại thị trường nhạc Việt với nhiều bản hit đình đám như Sóng Gió, Hồng Nhan Bạc Phận, Em Gì Ơi… xây dựng cho mình cộng đồng fan đông đảo và hùng hậu nhất nhì showbiz vào khoảng 2019 - 2020. Tuy nhiên, sau khi lộ tin có con với hot girl Thiên An, chỉ chi trả 5 triệu đồng để nuôi con mình, anh mất điểm trầm trọng trong mắt công chúng, ánh hào quang vụt tắt sau 1 đêm. Chưa dừng lại ở đó, loạt thị phi xảy ra liên tiếp sau đó càng khiến anh chạm đáy sự nghiệp, trở thành trò cười trên mạng xã hội.

Jack từng là 1 hiện tượng âm nhạc Việt nhưng chanh chóng "chạm đáy" vì lùm xùm đời tư

Dân mạng một mặt tẩy chay, một mặt lại biến Jack trở thành “thánh meme” mới, mọi nhất cử nhất động của anh chàng đều được netizen tạo thành trend vô cùng hài hước. Các bài đăng “chế biến” về nam ca sĩ đều thu hút lượt tương tác khủng, độ thảo luận cao chót vót. Có thể nói, Jack là 1 trường hợp đặc biệt và cá biệt nhất trong làng giải trí Việt. Dù danh tiếng không còn được như xưa nhưng những topic liên quan anh chàng vẫn nhận được sự chú ý lớn từ khán giả, dù đấy đều là sự cười cợt, coi thường.