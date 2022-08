Được coi là loại quả ‘nhỏ mà có võ’, nhưng khi ăn kiwi cần tuyệt đối nhớ những điều đại kỵ này

Kiwi là loại trái cây có nguồn gốc từ New Zealand, có lớp vỏ ngoài mềm, có lông và màu nâu nhạt khá giống với quả hồng xiêm của Việt Nam. Bên trong quả có hạt màu đen nằm xung quanh nhân trắng ở giữa, có màu xanh lá hoặc vàng tươi, mùi thơm, ăn khi chín mềm, vị ngọt thanh nhẹ và hơi chua. Trái kiwi chưa được trồng tại Việt Nam và thường được bày bán nhờ nhập khẩu nên giá thành khá cao.



Kiwi được coi là loại quả ‘nhỏ mà có võ’ bởi nó có chứa các loại vitamin C và E, cùng với các chất khoáng như Ca, Cr, Cu, Fe, Zn, Mg… cùng hợp chất polyphenol, axit folic…

Những lợi ích khi ăn kiwi

Tăng cường hệ miễn dịch

Hàm lượng vitamin C trong quả kiwi gấp đôi so với quả cam. Các nghiên cứu cho rằng, vitamin C có thể tăng cường khả năng miễn dịch và giảm khả năng phát triển các bệnh giống như cảm lạnh hoặc cúm. Ngoài ra, vitamin C còn giúp hấp thu sắt và để tăng cường sức khỏe cho xương và răng.

Kiểm soát huyết áp

Ngoài việc giúp tăng cường hệ miễn dịch, tác dụng của kiwi còn giúp kiểm soát huyết áp. Điều đó cho thấy, về lâu dài ăn kiwi có thể giúp làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch như cao huyết áp, đột quỵ.

Giàu chất chống oxy hóa

Không chỉ giàu vitamin C, trong quả kiwi chứa một lượng rất lớn vitamin E, chất xơ, kali, acid folic... đây đều là những chất có khả năng chống oxy hóa vô cùng mạnh, giúp chống lại một số bệnh ung thư gây phá hủy tế bào và đồng thời giúp xây dựng sức khỏe dẻo dai cho cơ thể.

Tốt cho mắt

Trong trái kiwi có chứa các loại hóa chất thực vật có tên là lutein và zeaxanthin. Loại chất này có thể ngăn chặn tình trạng thoái hóa điểm vàng – nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa.

Lutein cũng có thể bảo vệ mắt khỏi sự phá hủy của nhiều loại gốc tự do khác nhau. Tuy nhiên, chất lutein không thể tự tổng hợp nên việc hấp thụ lutein và zeaxanthin từ thực phẩm như ăn kiwi là vô cùng cần thiết.

Hỗ trợ tiêu hóa

Kiwi có nhiều chất xơ, rất tốt cho hệ tiêu hóa của bạn. Hơn thế, trong kiwi còn chứa một loại enzym phân giải protein gọi là actinidin có thể giúp phân hủy protein, từ đó giúp hệ tiêu hóa hoạt động được nhẹ nhàng và hiệu quả hơn.

Bổ sung năng lượng, ngăn ngừa loãng xương

Trong 100g thịt kiwi có chứa khoảng 17mg magie. Magie rất cần thiết cho hệ thần kinh và chức năng của các cơ bắp, đặc biệt nó còn giúp tăng cường năng lượng sống.

Và với lượng kali nhiều hơn chuối khoảng 20%, thì ăn kiwi là một cách tuyệt vời để cung cấp khoáng chất cần thiết này, từ đó giúp kiểm soát huyết áp, cùng với việc giảm nguy cơ sỏi thận, loãng xương và đột quỵ.

Giảm đông máu

Kiwi có tác dụng giúp giảm đông máu. Một nghiên cứu tại Đại học Oslo cho thấy, ăn 2 – 3 quả kiwi mỗi ngày sẽ làm giảm đáng kể nguy cơ đông máu. Những tác dụng này tương tự như tác dụng của một liều aspirin hàng ngày để cải thiện sức khỏe tim mạch.

Tốt cho làn da

Ăn quả kiwi là một cách tự nhiên giúp bổ sung chất chống oxy hóa polyphenol, carotenoid và chất phytochemical giúp làm giảm những tổn thương ở tế bào.

Chất vitamin C trong kiwi có tác dụng làm trắng da và cải thiện tình trạng lỗ chân lông to. Ngoài ra, kiwi còn giúp làm tăng đáng kể quá trình trao đổi chất và ngăn ngừa tình trạng lão hóa da.

Nhiều chị em phụ nữ thường sử dụng kiwi như một loại mặt nạ tự nhiên dưỡng da và thu hẹp lỗ chân lông. Tuy nhiên, cần lưu ý khi đắp mặt nạ từ kiwi hãy đảm bảo sản phẩm mua là sản phẩm sạch, không hóa chất... để tránh gây hại cho làn da.

Những thực phẩm tuyệt đối không ăn cùng kiwi

Dưa chuột

Dưa chuột chứa các enzyme phá hủy vitamin C trong thực phẩm. Do đó, để tránh làm mất vitamin C trong quả kiwi, không nên ăn cả hai cùng một lúc.

Cà rốt

Kiwi rất giàu vitamin C, cà rốt có chứa thành phần phá hủy vitamin C trong kiwi, do đó, nếu ăn cả 2 cùng lúc sẽ làm giảm giá trị dinh dưỡng ban đầu.

Cua

Cua có chứa các hợp chất arsenic pentavalent, vô hại đối với cơ thể con người, nhưng nếu kết hợp với vitamin C trong kiwi trong thời gian dài khiến cơ thể bị ngộ độc.

Sữa bò

Hàm lượng protein và canxi có trong sữa rất cao. Vitamin C khi kết hợp với protein trong sữa bò sẽ kết tủa, không chỉ ảnh hưởng đến hấp thu mà còn khiến cơ thể xuất hiện những triệu chứng khó chịu, đau bụng, tiêu chảy. Vì vậy, không nên ăn sữa và các chế phẩm từ sữa ngay sau khi ăn kiwi.

Những người không nên ăn nhiều kiwi

Người gặp các vấn đề về lá lách, dạ dày

Những người này khi ăn kiwi có thể dẫn đến các triệu chứng đau bụng, trào ngược axit và ợ chua.

Người bị tiêu chảy

Kiwi có thể thúc đẩy quá trình tiêu hóa nên khiến tình trạng tiêu chảy nghiêm trọng hơn.

Người mắc chứng tiểu nhiều

Với hàm lượng nước lớn, có tác dụng lợi tiểu, ăn nhiều kiwi có thể khiến bạn đi tiểu thường xuyên. Điều này không có lợi cho bệnh nhân mắc chứng tiểu nhiều.

Người sạn thận, sạn mật

Do hàm lượng oxalate có trong quả nên những người đang điều trị sỏi thận, sỏi mật nên tránh dùng. Chất này còn hạn chế sự hấp thu Ca vào cơ thể, tuy nhiên các nghiên cứu cũng xác nhận là ảnh hưởng này không đáng kể nếu bộ máy tiêu hóa của bạn tốt và bạn nhai kỹ trong khi ăn.

Người bị dị ứng mủ

Cũng giống như bơ và chuối, quả kiwi có chứa các chất mủ được gọi là có liên quan đến hội chứng dị ứng mủ trái cây. Có bằng chứng rõ ràng của phản ứng dị ứng chéo giữa mủ cao su và những thực phẩm này. Nếu bạn đã có một dị ứng với mủ cao su, bạn rất có khả năng sẽ bị dị ứng với những trái cây này. Cảm giác ngứa miệng, sưng môi, đỏ da có thể xuất hiện. Nếu quy trình chế biến trái kiwi có sử dụng khí ethylene sẽ làm gia tăng các enzyme gây dị ứng. Tuy nhiên khi nấu chín thì các enzyme này sẽ bị vô hiệu.