Dunlopillo Elizabeth: Tìm hiểu công nghệ hàng đầu cho giấc ngủ gia đình chuẩn châu Âu

Được ra đời từ năm 1929, thương hiệu nệm cao cấp đến từ châu Âu - Dunlopillo đã và đang nhận được sự yêu thích của rất nhiều gia đình Việt bởi không chỉ đa dạng về các dòng sản phẩm mà mỗi sản phẩm lại có những đặc điểm công nghệ nổi bật phù hợp với nhu cầu sử dụng của mỗi gia đình.



Cùng nhau khám phá sản phẩm điển hình của "cuộc cách mạng ngành nệm" - Dunlopillo Elizabeth:

- Nói đến Dunlopillo Elizabeth thì đặc tính công nghệ nổi bật nhất phải kể đến đó chính là FAR INFRARED, hấp thụ nhiệt cơ thể, tích hợp tia hồng ngoại vào trong vải nệm. Loại sóng vô hình này có khả năng thâm nhập, làm mát và tương thích với nhiệt độ cơ thể , tăng cường trao đổi chất và tuần hoàn máu,... điều đó làm cho giấc ngủ ngon và sâu hơn

- Công nghệ bạc Nano, TALASILVER giúp nệm có khả năng kháng khuẩn, không gây dị ứng, hạn chế tối đa vi khuẩn tích tụ trên bề mặt nệm giúp bảo vệ da và hệ hô hấp, tạo sự thoải mái tối ưu, mang đến cho bạn và gia đình một giấc ngủ khỏe mạnh.

- Một nét đặc trưng của các dòng nệm lò xo Dunlopillo làm nên sự khác biệt và phá tan lo ngại về trải nghiệm nệm lò xo trước đây của người Việt đó chính là IPS PARALLEL: hệ thống lò xo túi song song giảm thiểu rung động tối đa, mang đến sự hỗ trợ nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, đồng thời giúp nâng đỡ đặc biệt cho vùng vai và đầu gối.

- Ngoài ra với thiết kế mới của lớp áo bọc tinh tế độc quyền từ Dunlopillo Box top, sự kết hợp độc đáo của các lớp Foam cao cấp giúp cho bề mặt nệm thêm êm ái và thoải mái, gia tăng thêm sự mềm mại, nâng đỡ và cảm giác sang trọng cho không gian phòng ngủ.

Sản phẩm với sự kết hợp các công nghệ hàng đầu về giải pháp dành cho giấc ngủ từ châu Âu, Dunlopillo Elizabeth đã và đang gần hơn với mọi gia đình Việt bởi sự hiện diện trong hệ thống phân phối rộng khắp của Thegioinem.com.

Đặc biệt, trong chiến dịch "Thank you for your present, be present!" đón chào năm mới Dunlopillo kết hợp cùng Thế Giới Nệm mang đến cho các gia đình một cơ hội sở hữu sản phẩm cùng ưu đãi cực hấp dẫn.

Ưu đãi chiết khấu 25% và quà tặng gối Latex cao cấp từ Dunlopillo! Khi mua sản phẩm Evita / Elizabeth / Royal Kensington / Latex world Neo / Latex World Pure / Latex World Eco. Thời gian: 30/12 đến 6/1/2022

Sản phẩm hiện đang có mặt tại website: thegioinem.com và hệ thống cửa hàng (xem chi tiết tại website) và thông tin trên Fanpage: https://www.facebook.com/Dunlopillovn