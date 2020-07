Đừng tưởng trong nhà là an toàn vì có vô số “mầm họa” đe dọa sức khỏe gia đình bạn

Bụi bẩn, nấm mốc... - thủ phạm thường trực trong nhà gây nên các bệnh mãn tính



Các giác quan có thể phân biệt được đâu là thực phẩm bẩn, đâu là nước bẩn. Ra đường, chúng ta có các chỉ số xác định nồng độ ô nhiễm, báo đài và các phương tiện thông tin đại chúng cũng liên tục đưa tin cảnh báo. Từ đó mà mọi người ưu tiên chọn cơm nhà thay vì ăn đồ ngoài hàng, khẩu trang nhờ vậy mà bán tốt hơn. Và như một logic suy nghĩ tất yếu, "ở nhà" vẫn là an toàn nhất.

Nhưng có thật sự là như vậy không? Nếu như mỗi ngày chúng ta chỉ tiêu thụ từ 1,3kg đồ ăn và 1,2kg nước thì lại hít thở đến 18kg không khí. Rõ ràng khoảng cách lớn như vậy sẽ đi cùng với những tác động không nhỏ tới cơ thể. Ra đường hít khói, hít bụi đã đành, nhưng về đến nhà rồi chúng ta đã "an toàn" chưa? Câu trả lời là chưa đâu!

Không khí trong nhà không sạch như mọi người vẫn nghĩ

Số liệu từ Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ EPA đã chỉ ra một sự thật đáng sợ rằng, nồng độ chất ô nhiễm trong nhà có thể cao hơn 2 – 5 lần, đôi khi 100 lần so với không khí ngoài trời. Với 3,8 triệu người tử vong mỗi năm do các bệnh liên quan đến hô hấp, suy giảm trí nhớ, ung thư,… ô nhiễm không khí trong nhà thật sự là một hiện trạng đáng báo động.

Không mấy ai biết rằng bụi bẩn gây ô nhiễm trong nhà có thể đến từ chính các vật dụng sinh hoạt hàng ngày như bàn, ghế, đệm, quần áo,… lâu ngày bị phân rã dần; hay từ chính những sinh hoạt thường nhật như nấu nướng, ăn uống… sinh ra mùi gây khó chịu. Đấy còn chưa kể đến vi khuẩn, virus tích tụ từ nấm mốc ẩm trong nhà hay rác thải sinh hoạt để lâu. Theo thời gian, tất cả tích tụ lại và nếu như các gia đình không thường xuyên mở cửa sổ làm thoáng khí, ô nhiễm không khí xảy ra gần như là chắc chắn. Đối với các căn hộ chung cư, văn phòng, nguy cơ xảy ra ô nhiễm còn cao hơn gấp nhiều lần.

Bụi bẩn và nấm mốc hàng ngày vẫn len lỏi tích tụ ẩn nấp trong căn nhà của bạn. Khi hít phải, nó có thể dẫn đến các triệu chứng giống như cúm và các vấn đề hô hấp khác. Với những hạt bụi bẩn li ti khó nhìn bằng mắt thường lại chính là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh về đường hô hấp như viêm phổi, viêm phế quản, gây ra các triệu chứng hen xuyễn, phổi tắc nghẽn.... Các loại bụi bẩn này khi tiếp xúc với cơ thể, tích lũy dần và gây bệnh sau một thời gian đặc biệt với những người nhạy cảm như người già, trẻ nhỏ, người có tiền sử viêm mũi dị ứng hoặc hen suyễn…

Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã công bố rằng, nấm mốc thật sự độc hơn 68 lần so với asen và được xếp vào loại chất gây ung thư hạng nhất. Nó có thể đi qua hệ thống tiêu hóa của cơ thể, tiếp xúc với da, đường hô hấp rồi làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí là tăng nguy cơ gây ung thư.

Bài toán có nhiều lời giải đáp

Có rất nhiều biện pháp mà các gia đình có thể áp dụng để cải thiện chất lượng không gian sống, bắt đầu từ những thói quen đơn giản. Thực hành lối sống "xanh": giảm thiểu lượng rác thải, trồng các loại cây cảnh để lọc khí,… thường xuyên mở cửa trong nhà để tạo điều kiện cho không khí lưu thông, chỉ sử dụng những đồ đạc thật sự cần thiết để hạn chế lượng bụi tích tụ,…

Ở khía cạnh khác, sử dụng công nghệ cũng là một phương án mà nhiều gia đình đang lựa chọn. Thay vì chỉ mua những chiếc điều hoà với công năng làm mát, người tiêu dùng đang dịch chuyển mạnh sang sử dụng điều hoà tích hợp tính năng lọc sạch không khí. Điển hình trong đó là Panasonic với công nghệ mang tên nanoeTM.

Điều hoà không khí Panasonic được trang bị công nghệ nanoeTMX và nanoe-G

Trong đó, nanoeTM bản chất là các phân tử nước tích điện siêu nhỏ chứa các gốc OH tự do, có khả năng tiếp cận và tách phân tử Hydro của các tác nhân gây ô nhiễm và tạo thành nước, từ đó ức chế hoạt động của các tác nhân gây ô nhiễm, nấm mốc, virus, vi khuẩn. Công nghệ nanoeTMX thế hệ mới giải phóng được đến 4.800 tỷ gốc OH (hiệu quả gấp 10 lần so với thiết bị nanoeTM thông thường), nhờ vậy mà có thể vô hiệu hoá đến 99% các tác nhân nói trên. Song song với đó, công nghệ nanoe-G sử dụng các ion âm (3.000 tỷ ion âm/giây) bắt dính các phân tử bụi, trong đó có cả bụi PM2.5, đưa chúng trở về màng lọc và trả lại không khí trong lành cho ngôi nhà suốt 24 giờ.



Cảnh giác với nguy cơ ô nhiễm trong nhà là điều cần thiết với các gia đình. Tuy nhiên cũng không cần phải hoảng sợ bởi các giải pháp đơn giản hơn chúng ta nghĩ. Sử dụng công nghệ không chỉ đảm bảo một không gian sinh hoạt thoải mái hơn mà còn là cách chúng ta thật sự nâng tầm chất lượng cuộc sống.