Đừng để bị "nhấn chìm" trong cuộc sống hiện đại

Chỉ khi có sức khỏe thì mỗi chúng ta mới có được nguồn năng lượng sống tích cực.

Thế nhưng, sức khỏe con người bị một loạt yếu tố cản trở, cả khách quan lẫn chủ quan. Từ năm 2019, tổ chức Y tế Thế giới đã liệt kê 10 mối đe dọa sức khỏe trên toàn cầu, bao gồm: Ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu, các bệnh không lây (béo phì, tiểu đường…), tình trạng kháng kháng sinh… Ngoài ra những thói quen trong cuộc sống của mỗi cá nhân như ít vận động, ăn uống không đúng bữa, lựa chọn thực phẩm không lành mạnh... cũng có thể làm suy giảm sức khỏe đáng kể. Ngay từ hôm nay, nếu chúng ta không thay đổi thì sức khỏe sẽ càng bị đe dọa, đến khi cảm thấy lo lắng mà đi khám thì bệnh đã nặng, thậm chí là quá muộn.

Thực hiện những thói quen lành mạnh trong cuộc sống là điều cần thiết nhất để có cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng, trong đó quan trọng nhất là 3 điều sau.

Trước tiên: Duy trì chế độ tập luyện, nghỉ ngơi phù hợp

Vận động cơ thể hàng ngày là điều rất quan trọng để có một sức khỏe tốt. Ngoài tác dụng giảm cân, lấy lại vóc dáng thì chăm chỉ vận động còn giúp cải thiện não bộ và giúp các cơ quan trong cơ thể được kích hoạt để hoạt động tối ưu.

Việc chú ý đến giấc ngủ mỗi ngày cũng vô cùng quan trọng. Đừng vì những sở thích cá nhân như xem phim, lướt điện thoại, chơi game... mà cắt giảm thời lượng giấc ngủ ban đêm của mình. Thiếu ngủ có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, tiểu đường, đột quỵ, nhồi máu não…

Thứ hai: Giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ, suy nghĩ tích cực

Theo thống kê của Bộ Y tế có khoảng 15% dân số mắc các rối loạn tâm thần, phổ biến là lo âu, stress, trầm cảm…

Mặc dù không có những biểu hiện cụ thể ra bên ngoài như những căn bệnh về thể chất nhưng giờ đây, các chuyên gia y tế cũng phải thừa nhận căng thẳng hay stress có tác động đến cơ thể và sức khỏe. PGS.TS Nguyễn Thị Lâm - Nguyên phó Viện trưởng Viện dinh dưỡng Quốc gia cho biết: "Căng thẳng thường xuyên dẫn đến tổn thương não bộ, ảnh hưởng đến suy nghĩ hành vi và có thể gây nguy hiểm đến bản thân mình và những người xung quanh"

Ngược lại, khi lạc quan, vui vẻ, cơ thể cũng tự động sản sinh ra những hormone hạnh phúc, có tác dụng hỗ trợ tích cực trong việc hỗ trợ chức năng của các cơ quan, đẩy lùi bệnh.

PGS.TS Nguyễn Thị Lâm - Nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia

Thứ ba: Có chế độ dinh dưỡng hợp lý và khoa học



Dinh dưỡng là một trong những yếu tố tiên quyết ảnh hưởng sức khỏe của con người. Chẳng vậy mà các chuyên gia y tế luôn có câu khuyến cáo "Những gì bạn ăn quyết định sức khỏe bạn thế nào". Điều này cho thấy, việc lựa chọn thực phẩm một cách thông minh, khoa học để tiêu thụ hàng ngày sẽ góp phần giúp bạn phòng ngừa được nhiều bệnh.



Nhưng trong guồng quay nhanh của cuộc sống như hiện nay, nhiều người có xu hướng không dùng đủ bữa, dẫn đến việc đều thiếu chất dinh dưỡng trầm trọng, đặc biệt là dinh dưỡng cho não bộ hay thị lực… Chính việc thiếu hụt những chất dinh dưỡng khiến cơ thể dễ căng thẳng và khó có thể lấy lại thăng bằng trước những áp lực hằng ngày trong cuộc sống.

Chăm sóc sức khỏe nói chung và sức khỏe tinh thần nói riêng chính là tạo niềm hạnh phúc tự tại, từ thể chất tới tâm hồn, giúp bản thân cảm thấy khoẻ mạnh và hạnh phúc hơn. Do đó hãy luôn nhớ dành thời gian cho bản thân mình để giữ tinh thần tích cực và vui vẻ.

