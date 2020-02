Đứa trẻ nào làm vỡ bình, sự lựa chọn của bạn sẽ hé lộ con người thật bên trong, là người đáng tin cậy hay kẻ biết giấu cảm xúc

Mọi người đều có khả năng đưa ra quyết định trong cuộc sống của họ. Có đôi khi họ thực sự tạo ra một sai lầm và cũng có lúc lại giải quyết được vấn đề một cách hoàn hảo. Trong một vài hoàn cảnh, có những người sẽ phải đưa ra quyết định nào đó để giải quyết vấn đề. Theo tâm lý học, mọi quyết định đều phản ánh tính cách của người đó. Dưới đây là trắc nghiệm tâm lý giúp bạn biết được mình là người thế nào. Theo bạn, trong hình ảnh này, đứa bé nào làm vỡ chiếc bình. Sự lựa chọn cuối cùng sẽ hé lộ con người thật bên trong.

Đứa trẻ A

Nhìn vào hình, đứa trẻ A dường như là sự lựa chọn rõ ràng nhất. Trông mặt đứa trẻ cúi đầu xuống như vô cùng hối hận với việc làm của mình. Nếu như không phải có lẽ đã ngẩng đầu lên và chỉ tay vào bất cứ ai làm chuyện này. Chúng ta không thể phán xét đứa bé đó có phải là người làm vỡ chiếc bình hay không. Nhưng nếu như bạn lựa chọn đứa trẻ này thì có thể biết được bạn là người có trách nhiệm. Bạn rất cẩn trọng với mọi thứ. Trong cuộc sống này, chẳng may làm sai điều gì bạn sẽ đối mặt và chọn cách giải quyết ổn thỏa nhất.

Đứa trẻ B

Trong hình, đứa trẻ B giống như con cả trong nhà. Cô bé là người có thể chăm sóc các em thay mẹ và có khả năng quán xuyến mọi thứ. Cô bé đã nhìn đứa trẻ A như thế chắc chắn người đó là thủ phạm. Nụ cười cô bé khi nhìn vào sự việc có thể cho thấy một sự thông cảm và thấu hiểu với đứa em của mình và không hề phán xét. Nếu như bạn lựa chọn đứa trẻ này thì bạn là người có lòng nhân hậu và có lương tâm. Bạn tin vào việc chỉ cần đặt cảm xúc vào người đấy thì thiên hạ thái bình.Bạn luôn tìm kiếm sự công lý nhưng không dễ dàng an ủi ai đó khi họ cần tình yêu. Bạn là người lập luận hợp lý và giỏi giải quyết vấn đề.

Đứa trẻ C

Đứa trẻ C có vẻ là người bí mật trong tất cả những đứa trẻ ở đây. Cậu bé có một ngôn ngữ cơ thể bí mật. Hãy nhìn cậu bé giữa tay trong túi như đang cố che giấu cảm xúc của mình. Trên thực tế, điều mà C đang nghĩ: “Mình đã làm được, sẽ chẳng ai biết mình là thủ phạm". Nếu như bạn chọn đứa trẻ C thì bạn là người có khả năng che giấu cảm xúc rất tốt. Bạn có tố chất của một nhà lãnh đạo, sẽ điều khiển được cảm xúc người khác và không ai có thể ảnh hưởng đến bạn. Đó là lý do tại sao bạn luôn cẩn thận với những người xung quanh dù thường xuyên giao tiếp.

Đứa trẻ D

Trong hình có thể nhìn thấy được đứa trẻ D là người có hành động nhút nhát nhất. Cô bé đứng gần mẹ và nép vào bên trong như cũng sợ nhìn thấy chiếc bình bị vỡ, và hậu quả sẽ ra sao nếu cô bé là thủ phạm. Cô bé đã cố tình đứng sát mẹ, nơi nguy hiểm nhất sẽ là nơi an toàn nhất để tránh sự tức giận của mẹ. Từ quan điểm tâm lý, nếu như bạn chọn đứa trẻ D thì bạn là người có trách nhiệm và đáng tin cậy. Đó là một trong những phẩm chất giúp bạn thành công trong cuộc sống. Mỗi ngày bạn luôn cố gắng trở thành người tốt hơn bằng cách nhận sai và biết sửa sai. Bạn dễ tin người và rất nhạy cảm.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

(Nguồn: Brightsid)