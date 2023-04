Đứa con gái bị lãng quên của ông Trump

Tiffany Trump đang từng bước thay thế sức ảnh hưởng của chị gái đối với cha. Ảnh:

Tối 4/4 (giờ địa phương), ông Donald Trump tổ chức buổi gặp mặt những người ủng hộ sau khi trở thành cựu tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ bị buộc tội hình sự. Tại sự kiện này, hai người phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất đến tỷ phú Mỹ là vợ Melania và con gái cả Ivanka đều vắng mặt. Thay vào đó, nhân vật trở thành tâm điểm là người con gái ít danh tiếng hơn của ông, Tiffany.

Người ta còn để ý thấy khi gửi lời cảm ơn đến gia đình, ông Trump gọi tên Tiffany trước Ivanka - vốn là người con tâm đắc nhất của ông. Điều này làm dấy lên nghi vấn vị trí của những người con trong lòng cựu chủ nhân Nhà Trắng đã có sự thay đổi.

“Nếu bạn nhìn vào quá khứ của Tiffany, cô ấy chưa bao giờ thực sự tham gia vào các vấn đề chính trị. Nhưng ở hiện tại, khi người con được ông Trump yêu thích nhất, Ivanka, đứng bên ngoài bức tranh chính trị, Tiffany đang cố gắng trở thành người ủng hộ đắc lực của cha. Đây có thể là cách cô ấy đến gần cha mình hơn”, nguồn tin của Page Six nhận định.

Sinh ra ngậm thìa vàng

Tiffany Trump (SN 1993) là người con duy nhất của ông Trump với người vợ thứ hai - nữ diễn viên Marla Maples, đồng thời là con gái út của cựu Tổng thống Mỹ.

Người đẹp chào đời vào đúng kỷ niệm 10 năm Trump Tower - tòa nhà biểu tượng của tỷ phú Donald Trump khánh thành.

Ông Trump đặt tên con gái út theo thương hiệu trang sức xa xỉ Tiffany & Co. Trước đó, ông từng có ý định gọi toà nhà biểu tượng Tiffany Tower vì thích trang sức của Tiffany và ngưỡng mộ vị CEO của hãng vào thập niên 1980 - người hào phóng nhượng lại cho ông Trump quyền sử dụng và xây dựng phần không gian phía trên cửa hàng Tiffany & Co. chỉ với một cái bắt tay. Ngoài ra, cửa hàng flagship của Tiffany & Co. nằm ngay cạnh tháp Trump tại đại lộ Fifth Avenue (New York, Mỹ).

Tiffany được đặt tên theo thương hiệu trang sức mà ông Trump yêu thích. Ảnh:

Sau khi bố mẹ ly hôn vào năm 1999, Tiffany sống cùng mẹ ở Los Angeles. Có lẽ vì thể, Tiffany thân thiết với mẹ hơn cha. Tuy vậy, tình yêu của cô dành cho ông Trump không hề ít hơn và luôn cố gắng để có được sự công nhận từ cha.

Năm 2017, Tiffany nhận bằng cử nhân Đại học Pennsylvania, trường mà ông Trump từng theo học. Vào tháng 5/2020, Tiffany hoàn thành chương trình luật tại Đại học Luật Georgetown (Washington D.C. Hiện tại, cô làm trợ lý nghiên cứu pháp lý.

Khi còn thiếu nữ, Tiffany muốn theo nghiệp mẹ nên đã học diễn xuất, thu âm cả một ca khúc pop điện tử có tên Like a Bird và làm người mẫu. Cô cũng từng có thời gian thực tập hưởng lương tại tạp chí thời trang Vogue. Người đẹp đam mê thời trang nhưng phải gác lại giấc mơ để học luật theo định hướng của gia đình.

Ngoài ra, Tiffany là thành viên của The Real Rich Kid - hội dành riêng cho những đứa trẻ sinh ra trong gia đình giàu có hoặc có tầm ảnh hưởng lớn trong giới chính trị Mỹ. Tuy nhiên, khác với hầu hết bạn bè trong hội, Tiffany không phô trương cuộc sống giàu có, sang chảnh.

Tháng 11/2022, Tiffany kết hôn với người yêu kém 4 tuổi Michael Boulos. Hôn lễ xa hoa được tổ chức tại Mar-a-Lago - khu nghỉ dưỡng hạng sang thuộc sở hữu của ông Trump ở Palm Beach, Florida, Mỹ.

Gia thế của chồng Tiffany không hề kém cạnh ông Trump. Michael Boulos là người thừa kế của tập đoàn trị giá hàng tỷ USD ở Nigeria.

Cặp đôi gặp nhau lần đầu vào năm 2018, khi đang theo học quản lý dự án tại Đại học City University of London (Anh). Lúc đó, Tiffany đang là sinh viên Luật tại Georgetown, cùng Lindsay Lohan đi nghỉ ở Mykonos, Hy Lạp.

Cặp đôi hiện sống ở Miami, chỉ cách Mar-a-Lago quãng đường lái xe ngắn.

Tiffany kết hôn với người thừa kế tỷ USD. Ảnh:

Đứa con bị lãng quên của Donald Trump

Sinh ra ở vạch đích nhưng cuộc sống của Tiffany không hề dễ dàng khi có người cha nhiều tham vọng và các anh chị đều xuất sắc, đặc biệt là chị gái Ivanka.

Trong nhiều năm, Tiffany thường xuyên bị truyền thông gọi bằng biệt danh “Đứa con bị lãng quên của Donald Trump”.

Trên thực tế, khi ông Trump còn giữ chức Tổng thống Mỹ, so với các anh chị lớn và thậm chí em út Barron, Tiffany ít khi xuất hiện bên cạnh cha. Cô chỉ thỉnh thoảng lộ diện trong một vài sự kiện lớn, nhưng cũng không mấy nổi bật. Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Ivanka.

Năm 2017, ông Trump từng chia sẻ: “Tôi đặc biệt tự hào về những đứa con của mình. Hãy nhìn vào chúng ở thời điểm hiện tại, Don và Eric hay Ivanka đều rất chăm chỉ và đạt được những thành tích khiến người khác phải ngưỡng mộ. Còn Tiffany, tôi không đặt nhiều kỳ vọng bởi con bé chỉ vừa ra trường thôi”.

Năm 2019, bà Madeleine Westerhout – cựu trợ lý của ông Trump nói với cánh phóng viên rằng Tổng thống Mỹ (thời điểm đó) không thích chụp ảnh với Tiffany vì cô hơi thừa cân.

Dù sau đó ông Trump lên tiếng phủ nhận, công chúng vẫn bán tín bán nghi, nhất là khi bà Westerhout phải từ chức.

Thông tin ông Trump kỳ thị ngoại hình Tiffany một lần nữa được đề cập trong cuốn Disloyal: A Memoir (2020) của cựu cố vấn Michael Cohen. Theo ông Cohen, ông Trump có đánh giá tiêu cực về ngoại hình con gái út, còn hùa theo Ivanka mỗi khi cô đối xử tệ với Tiffany.

Truyền thông Mỹ cho hay mãi sau này, khi Tiffany qua lại với Michael Boulos, ông Trump mới dần xem trọng con gái.

Trong tiệc cưới vào cuối năm ngoái, ông Trump khoác tay con gái út dẫn vào lễ đường, hôn má cô trước khi trao tay cho chú rể. Hai cha con cũng khiêu vũ cùng nhau trong tiệc chiêu đãi. Đây là một trong những lần hiếm hoi cựu Tổng thống Mỹ được nhìn thấy thân thiết với Tiffany.

Ông Trump dẫn con gái út tiến vào lễ đường trong hôn lễ vào tháng 11/2022. Ảnh:

Người chiến thắng cuối cùng?

Tiffany Trump có thể mờ nhạt trong nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ của cha. Phần lớn công chúng cho rằng cô không có nhiều thứ cho riêng mình hơn các anh chị em khác. Tuy nhiên, cô lại là người có lợi thế lớn khi ông Trump rời khỏi Nhà Trắng. Trong bối cảnh cha đối mặt với 34 trọng tội, chị gái rút lui khỏi chính trường và hai anh trai không quá nổi bật, còn vướng một số bê bối làm hoen ố tên tuổi, người đẹp 30 tuổi được truyền thông ví như “con hắc mã” có thể leo lên vị trí dẫn đầu bởi nhiều lý do.

Do không được ưu ái, Tiffany biết cách nhìn sắc mặt người khác để sống. Cô hiểu được cha là người yêu bản thân và luôn cho rằng những thứ liên quan đến ông đều tốt nhất. Đó là lý do tiểu thư tóc vàng chọn ngôi trường mà cha theo học, Đại học Pennsylvania, trước khi lấy bằng cử nhân luật tại Georgetown. Donald Jr. và Ivanka cũng tốt nghiệp tại ngôi trường này.

Nhờ sự nhạy bén này, Tiffany có được sự ưu ái hiếm hoi từ cha. Ông Trump đã tham dự lễ tốt nghiệp của Tiffany năm 2016, giúp cô trở thành tâm điểm chú ý vào khoảng 6 tháng trước khi ông đắc cử Tổng thống Mỹ. Mùa hè cùng năm, ông Trump chọn Tiffany là người phát biểu tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng hòa Mỹ - động thái khiến nhiều người ngạc nhiên.

Việc Tiffany không tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình có thể là bất lợi khi người ngoài nhìn vào, nhưng đó có thể là bước đi thông minh của cô.

Trong khi các anh chị có khả năng vướng vào những rắc rối pháp lý của cha liên quan đến Trump Organization và nhiệm kỳ tổng thống, Tiffany không cần phải bận lòng về vấn đề đó. Hơn thế, làm việc trong lĩnh vực cải cách tư pháp hình sự giúp cô nâng tầm uy tín bản thân. Cộng với kỹ năng phát biểu trước đám đông, cô hoàn toàn có thể tạo ra hào quang của riêng mình.

Kết hôn với chồng giàu là bước đi thông minh khác của Tiffany. Người ta có thể nghi ngờ khối tài sản mà ông Trump sở hữu, nhưng sự giàu có của Boulos và gia đình anh không thể phủ nhận. Mới 26 tuổi, Boulos có tài sản ròng trị giá 20 triệu USD. Anh còn là người thừa kế gia tài hàng tỷ USD của gia đình. Vì vậy, dù ông Trump có nợ nần chồng chất, Tiffany không cần lo lắng vì phía sau cô đã có một người chồng tỷ phú.

Bên cạnh đó, sức ảnh hưởng trên mạng xã hội cũng được cho là giúp ích nhiều cho Tiffany. Nếu ai đó nghi ngờ về sức mạnh của mạng xã hội trong việc tạo ra tài sản và mở ra những triển vọng nghề nghiệp mới, gia đình Kardashian là minh chứng rõ ràng nhất.

Hiện tại, Tiffany có hơn 1,3 triệu người theo dõi trên Instagram. Cô là một trong những rich kid đầu tiên hoạt động trên nền tảng trực tuyến đình đám này. Nhưng khác với những người bạn mải mê khoe khoang sự giàu có, Tiffany khiêm tốn hơn và được yêu thích hơn.

Tháng 1/2021, cùng thời điểm ông Trump bị cấm sử dụng các nền tảng mạng xã hội, lượt theo dõi trên Instagram của Tiffany đã tăng vọt 25.000 chỉ sau 4 ngày. Điều này cho thấy ngày càng nhiều người quan tâm đến Tiffany hơn.

Theo SCMP, Page Six, Town&Country