Dự tiệc sinh nhật, thiếu nữ say rượu bị 9 "bạn nhậu" thay nhau hãm hiếp

Ngày 16/4, TAND tỉnh Quảng Trị đã đưa ra xét xử nhóm đối tượng Lê Hữu Minh Quân (SN 2002), Nguyễn Quang Ánh, Nguyễn Thanh Quý, Lê Văn Minh Dũng, Nguyễn Hữu Phước, Nguyễn Tuấn Vũ, Nguyễn Ngọc Việt, Lê Văn Anh Duy và Nguyễn Văn Anh về hành vi Hiếp dâm.

Thông tin trên VietNamNet, theo bản án của TAND tỉnh Quảng Trị, chiều ngày 24/3/2019, Lê Hữu Minh Quân tổ chức sinh nhật tại nhà ở thôn Lệ Xuyên, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong.

Tham gia tiệc sinh nhật có Nguyễn Quang Ánh, Nguyễn Thanh Quý, Lê Văn Minh Dũng, Nguyễn Hữu Phước, Nguyễn Tuấn Vũ, Nguyễn Ngọc Việt, Lê Văn Anh Duy và Nguyễn Văn Anh.

Sau khi uống rượu, đến khoảng 18h30 cùng ngày, Quân gợi ý: “Ai có người yêu thì dẫn về chơi”.

Thấy bạn nói vậy, Quý gọi điện rủ bạn là P. (SN 2003, ở Triệu Phong) đến nhà Quân góp vui và được em này đồng ý.

Quân lấy xe máy của bố đưa cho Quý đi đón P. Khi thiếu nữ 16 tuổi có mặt tại buổi tiệc sinh nhật thì bị cả nhóm thay nhau mời rượu.

Không mảy may nghi ngờ ý đồ xấu, những người trong nhóm mời rượu, P. đều uống hết. Đến khoảng 20h cùng ngày, thiếu nữ có biểu hiện say rượu. Nhóm bị cáo đưa P. vào phòng ngủ thay nhau giao cấu.

Khi cả nhóm đang làm trò đồi bại thì bố của Quý là ông Nguyễn Thanh Hải đến. Sợ bị lộ, Quý đặt P. ngay ngắn trên giường, lấy chăn trùm lên người nạn nhân rồi ra gặp bố.

Sau đó, cả nhóm đưa nạn nhân ra sau chuồng bò bỏ hoang, rồi tiếp tục đưa ra khu vực rừng tràm, phía sau nhà Quân (cách khu vực chuồng bò khoảng 90 mét) để thay nhau hãm hiếp.

Sau đó, Quân và Quý chở nạn nhân về nhà. Cả bọn bàn bạc, sáng hôm sau sẽ mua trà sữa và thuốc tránh thai trộn lại với nhau đưa cho P. uống, đồng thời thống nhất giữ bí mật không cho ai biết sự việc.

Với hành vi phạm tội như đã nêu, Tòa án cấp sơ thẩm đưa các bị cáo ra xét xử tội Hiếp dâm. Bị cáo phải nhận án tù cao nhất là 8 năm. Sau bản án sơ thẩm, Quý, Quân, Dũng, Ánh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Đối với đơn kháng cáo của các bị cáo, HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng, Quý là người nhắn tin rủ bị hại và muốn cả nhóm chuốc rượu cho bị hại say để quan hệ tình dục.

Sau đó, các bị cáo khác đã cùng thực hiện hành vi phạm tội, trong đó, các bị cáo Quân, Dũng, Việt, Duy và Văn Anh đều dưới 18 tuổi. Vì vậy, Quý phải chịu tình tiết tăng nặng là “xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội”.

Sau khi xem xét, HĐXX cấp phúc thẩm tuyên phạt các bị cáo kháng cáo mức án từ 36 tháng tù treo đến 8 năm tù. Trong đó Nguyễn Thanh Quý phải nhận mức án cao nhất là 8 năm tù.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 thanh niên (cùng ở thị xã Ba Đồn) liên quan vụ việc sử dụng ma túy sau đó quan hệ tình dục, dâm ô bé gái 15 tuổi.

Thông tin trên VTC News, Trần Văn Hùng (29 tuổi, trú tại xã Quảng Văn) quen biết với cháu B.T.N (15 tuổi, ở phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) qua mạng xã hội Facebook. Ngày 27/3, cháu N. đón xe khách vào gặp Hùng tại thị xã Ba Đồn.

Tại đây, Hùng đưa N. vào nhà nghỉ để thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Sáng ngày 28/3, Hùng chở N. đến nhà của Thiết để chơi. Sau khi sử dụng ma túy, Hùng và Thiết đưa cháu N. đến nhà nghỉ Bông Kiểm ở thôn Thanh Tân, xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn. Tại đây, Thiết đã quan hệ tình dục với cháu N.

Chiều cùng ngày, Hùng gặp cháu N. và tiếp tục có hành vi quan hệ tình dục lần thứ hai. Đến khoảng 20h30 ngày 28/3, Cao Xuân Tú là bạn của Hùng và Thiết lên phòng nghỉ nơi cháu N. đang ở, Tú và N. cùng sử dụng ma túy sau đó Tú có hành vi dâm ô với cháu N.

Ngày 29/3, Hùng tiếp tục đến nhà nghỉ Bông Kiểm và quan hệ tình dục lần thứ 3 với cháu N.

Nạn nhân sau đó đã làm đơn tố giác các đối tượng trên lên cơ quan chức năng. Nhận được đơn tố cáo, Công an thị xã Ba Đồn đã nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt các đối tượng liên quan.

Làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.