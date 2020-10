Du ngoạn ẩm thực trên đảo ngọc Phú Quốc

Tại khu nghỉ dưỡng Salinda, những nhà hàng của chúng tôi không chỉ đơn thuần là được xây dựng một cách sang trọng và các món ăn trình bày đẹp mắt. Đối với chúng tôi, ẩm thực là một nền văn hóa, không chỉ thể hiện qua kỹ thuật nấu ăn nguyên bản, mà còn ở cả không gian mà thực khách thưởng thức. Với triết lý đó, Salinda mong muốn mang đến cho du khách nghỉ dưỡng tại resort những cuộc du ngoạn ẩm thực (gastronomy tourism), trong không gian tinh tuý và những món ăn được tạo nên từ nguyên bản với thực đơn đặc biệt được sáng tạo bởi các đầu bếp đến từ vùng miền đó.



Hành trình ẩm thực của đầu bếp Simone và nét chấm phá của Đảo Ngọc

Nhà hàng il Muro, trong tiếng Ý, có nghĩa là "bức tường", nó không phải một bức tường với cách giải thích đơn nghĩa thông thường, mà đó là "bức tường" được lấy cảm hứng từ "Villa of the Mysteries" – tác phẩm cổ đại nổi tiếng trong nền hội họa La Mã.

il Muro, với ý niệm về nghệ thuật đan cài trong từng hơi thở, bếp trưởng Simone cùng kỹ thuật chế biến nguyên bản Ý kết hợp với những trải nghiệm của anh trong chuyến phiêu lưu trên đảo ngọc Phú Quốc chính là điểm nhấn cho cuộc dạo chơi ẩm thực của bạn.

Ông Simone nghĩ rằng "một món ăn ngoài việc ngon còn phải sạch, có lợi cho sức khoẻ và phải đẹp nữa". Từ tình yêu của ông với đảo Phú Quốc, ông đã biến tấu chiếc pizza trở nên đầy phá cách – PIZZA NERA nướng lò trở nên huyền bí hơn với lớp vỏ than tre, kết hợp ngẫu hứng cùng hoa bí và mực tươi Phú Quốc được đánh bắt trong ngày. Trên lớp phô mai mozzarella Đà Lạt béo ngậy đầy quyến rũ.

Trong bột than tre chứa rất nhiều canxi, kali, photpho, sắt... là chuỗi những chất giúp hệ xương chắc khỏe, hệ tiêu hoá tốt và bồi bổ máu. Bên cạnh đó, bột than tre lại giúp vị giác của chúng ta cảm nhận đồ ăn trở nên đặc biệt hơn. Bột than tre siêu mịn khiến cho từng miếng bánh pizza mềm mịn hơn, nhẹ hơn trong miệng và rất bùi.

Kết thúc một ngày bằng bữa tối lãng mạn bên ánh nến tại il Muro, một chút rượu vang Ý và lắng nghe bếp trưởng Simone hàn huyên về hành trình ẩm thực thú vị của anh trên đảo Ngọc.

Chuyến du hành về vùng đất Bắc Ấn

Nhà hàng Pakka Indian là một không gian thực thụ để trải nghiệm nền ẩm thực Ấn Độ truyền thống đa dạng pha trộn với đương đại. Không gian nhà hàng là sự kết hợp hài hòa những khung tranh và điêu khắc cổ với với những chiếc đèn chim công tinh xảo. Điểm nhấn chính là bức tranh tường được vẽ hoàn toàn bằng tay bởi de Gournay phác họa lại hình ảnh đàn cá lấp lánh trên nền đá hoa cương và khảm gương, tạo nên không gian nhà hàng tràn ngập sự sống động của biển đảo.

Mang đến những hương vị đặc trưng Ấn Độ cho thực khách là Đầu Bếp Liladhar đến từ vùng ngoại ô New Delhi, sự hùng vĩ của phố cổ đã chiếm được lĩnh trong trí nhớ của đầu bếp trẻ với kiến trúc Mughal và cảnh ẩm thực đường phố. Qua những con đường khó hiểu của thiên đường ẩm thực đầy khói và gia vị này, Đầu Bếp Liladhar đã học được những công thức có giá trị trên đường đi.

Thực đơn tại nhà hàng Pakka Indian Restaurant có một số yếu tố chính của ẩm thực miền bắc Ấn, như phương pháp nấu ăn truyền thống trong lò tandoor (lò đất sét lớn), mang đến cho món ăn hương vị than đặc trưng của chúng; ảnh hưởng của nhà bếp hoàng gia của Nizams và Nawabs trong món biryanis; và các món cà ri hấp dẫn đầy hương thơm ấm áp và hương vị béo. Đầu Bếp Liladhar hy vọng sẽ chia sẻ được điều này thông qua các món ăn yêu thích của mình để bạn có thể toàn tâm toàn ý đón nhận vẻ đẹp của ẩm thực quê nhà của anh.

Giữa không gian sân vườn thơ mộng và ánh nến lung linh, hãy đến và thưởng thức bữa tối lãng mạn cùng người thân yêu nơi ban công của Nhà hàng Pakka Indian nổi tiếng trên Đảo Ngọc.

Thưởng ngoạn âm nhạc

Chuyến hành trình xuyên thời gian bằng âm nhạc của bạn, sẽ bắt đầu tại đây. Các loại cocktail đặc trưng tại High Note Bar Lounge được sáng tạo để tôn vinh những nguyên liệu địa phương và thể loại âm nhạc mà chúng được đặt tên. Chẳng hạn như món Country Sim được khéo léo kết hợp với mật quả sim chín mà chỉ có tại Phú Quốc, hòa quyện với vị cay ấm của whisky bourbon. Hay như Rock ‘n Pepper đánh thức các giác quan của bạn với vị cay của rượu gin hương tiêu Phú Quốc, đồng điệu trong whisky, hòa cùng một chút đắng của Campari và chút ngọt từ Grenadine.

High Note bar hứa hẹn mang đến cho bạn một không gian nhạc sống duy nhất trên Đảo Ngọc với các đêm nhạc theo chủ đề khác nhau như Đêm Nhạc Điện Ảnh, Đêm Retro hay những bản nhạc Latin bất hủ.

Vào các buổi tối, hãy khám phá những miền ẩm thực trong các nhà hàng tại Salinda Resort, tham khảo thêm các gói ưu đãi của chúng tôi tại trang Facebook hoặc Salinda Website.