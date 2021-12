Du lịch mùa Covid, những việc quan trọng cần làm trước khi xách ba lô lên và đi

Chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch sang "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" nhiều địa phương đã thực hiện thay đổi từ cố gắng dập tắt dứt điểm sang sống chung an toàn với dịch bệnh Covid. Trên tinh thần phản ứng linh hoạt, tùy tình hình thực tế, khách du lịch cũng cần có sự chuẩn bị chu đáo hơn để có được chuyến đi an toàn, chủ động trước mọi tình huống. Dưới đây là những gợi ý hữu ích tăng tính an toàn cho chuyến du lịch của bạn, giúp tiết kiệm thời gian và biến kỳ nghỉ thêm trọn vẹn trong thời điểm Covid vẫn diễn ra:

Chọn điểm đến, đặt khách sạn an toàn

So với trước đây, việc chọn điểm đến thời gian này vô cùng quan trọng. An toàn điểm đến quyết định chuyến đi của bạn có vui vẻ và tận hưởng trọn vẹn mọi dịch vụ tại đó hay không. Vì vậy, trước khi du lịch, tất cả du khách cần chú ý đến diễn biến dịch Covid ở điểm đến, ưu tiên chọn địa điểm an toàn nhất. Theo đó sẽ có 4 mức phân loại cấp độ dịch: Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh; Cấp 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng; Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng với màu cam; Cấp 4: Nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ.

Để yên tâm hơn, bạn cũng có thể xem qua tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng/số dân/thời gian tại điểm đến. Đồng thời, độ bao phủ vắc xin tại điểm đến cũng góp phần an toàn cho sức khỏe của bạn. Lưu ý nhóm tuổi có nguy cơ cao, tỷ lệ tiêm mũi thứ nhất, tỷ lệ tiêm đủ liều. Ngoài ra, khả năng thu dung, điều trị Covid tại điểm đến cũng quan trọng không kém trong trường hợp khi đi du lịch bạn nhiễm phải Covid.

Tiêm vaccine và test Covid trước khi đặt phòng khách sạn

Hiện tại, hầu hết các địa phương cả nước đều đã mở cửa du lịch. Để đảm bảo chuyến đi an toàn và thuận lợi bạn cần tiêm 2 mũi vaccine với khoảng thời gian tiêm trước kỳ du lịch càng nhiều càng tốt. Trước chuyến du lịch bạn cần thực hiện test covid trong thời hạn 72 giờ.

Tại một số địa phương, khi đến nơi để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng điểm đến, ngoài việc khai báo trên các ứng dụng, khách du lịch cần đến cơ quan quản lý khai báo hoặc làm thủ tục test âm tính lần nữa. Quy định này linh hoạt và tùy thuộc vào từng địa phương theo diễn biến dịch bệnh tại đó. Sau khi thực hiện các thủ tục bạn cần duy trì nguyên tắc 5K trong suốt chuyến du lịch để đảm bảo phòng chống dịch.

Sử dụng ứng dụng công nghệ hạn tiếp xúc, tăng tính an toàn

Ngoài việc sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin để khai báo y tế, phát hiện ca nhiễm và ghi nhận được người tiếp xúc gần thông qua smartphone, khách du lịch thời điểm này được khuyến cáo tra khảo các thông tin đặt chỗ trên ứng dụng để hạn chế tiếp xúc. Theo đó, Traveloka là ứng dụng quen thuộc, đơn giản, dễ sử dụng và nhanh chóng. Để biết điểm đến của bạn an toàn hoặc đang bị hạn chế di chuyển? Các quy định và yêu cầu phòng chống dịch ở đó ra sao? Bạn chỉ cần truy cập trang https://www.traveloka.com/vi-vn/flight/safe-travel, chọn điểm khởi hành và điểm đến; sau đó nhấp vào "Kiểm tra quy định" là có ngay kết quả trong tích tắc. Tại đây, bạn sẽ biết được quy định về hạn chế du lịch; các yêu cầu khi du lịch trong nước; thông tin sân bay, giao thức chuyến bay... Ví dụ như khởi hành từ Đà Nẵng và đến Hà Nội; hành khách bay từ Tân Sơn Nhất đến Nội Bài đều phải khai báo y tế.

Song song đó, với Traveloka, bạn cũng có thể tìm kiếm tất cả các khách sạn từ Nam chí Bắc. Đặc biệt, thích ứng với chương trình hồi phục du lịch trong điều kiện "bình thường mới", các khách sạn được Traveloka chủ trương khuyến khích chú trọng tạo nhiều không gian riêng cho khách lưu trú, đảm bảo quy định giãn cách, thường xuyên khử trùng khuôn viên chung để đảm bảo an toàn. Đồng thời, những khách sạn này cũng vận hành quy trình xử lý F0 cụ thể, an toàn trong trường hợp có ca nhiễm nhằm góp phần tăng tính chuyên nghiệp và mang đến sự an tâm cho du khách. Các khách sạn trên Traveloka cũng tuân thủ đăng ký, tự đánh giá và thường xuyên cập nhật mức độ an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên ứng dụng để được quản lý chặt chẽ.

Ngoài ra, nhằm kích cầu du lịch, hiện Traveloka có nhiều phòng hạng sang với mức giá ưu đãi hấp dẫn dành cho nhiều đối tượng du khách. Sử dụng ứng dụng Traveloka thời điểm này không những an toàn và còn tiết kiệm giúp kỳ nghỉ của bạn thêm trọn vẹn.

