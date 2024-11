Du khách nước ngoài hào hứng xuống đồng trải nghiệm không khí làng quê ở Ninh Bình

Trong tháng 10, trên địa bàn tỉnh đã chú trọng tổ chức nhiều sự kiện lớn nhằm thu hút đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước như: Chương trình "The Music of ABBA" là tour lưu diễn của nhóm nhạc Thụy Điển ARRIAL nằm trong khuôn khổ đánh dấu Kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Điển; Lễ hội ẩm thực du lịch Ninh Bình; Lễ hội Khinh khí cầu Tràng An - Cúc Phương. Các lễ hội được tổ chức là hoạt động hấp dẫn nhằm chào mừng, kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (2014-2024).

Đáng chú ý, nhiều du khách quốc tế đã tìm đến Ninh Bình để tham gia vào các hoạt động ở vùng nông thôn cùng với người dân địa phương. Hầu hết các du khách đều hào hứng với công việc như; cấy lúa, tát ao bắt cá, mò cua, thậm chí thấy nhà dân đang xây dựng họ cũng sẵn sàng sắn tay áo và mặc bảo hộ cùng lao động tạo nên những khoảng khách rất thú vị.

Nhóm 17 nữ du khách người Mỹ vừa có một buổi trải nghiệm đầy hào hứng tại cánh đồng xã Sơn Hà, huyện Nho Quan, Ninh Bình.

Theo báo cáo, ước tính trong tháng 10, số lượt khách đến thăm quan tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh tháng 10 đạt hơn 380 nghìn lượt khách, tăng 11,90% so với cùng kỳ năm trước; số lượt khách nghỉ tại các cơ sở lưu trú ước đạt hơn 130 nghìn lượt, tăng 7,69%; số ngày khách lưu trú ước đạt hơn 167,5 nghìn ngày khách, tăng 2,15% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu du lịch tháng 10 ước đạt hơn 511 tỷ đồng, tăng 9,66% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Hoạt động lưu trú ước đạt trên 71,6 tỷ đồng, tăng 2,78%; hoạt động nhà hàng ước đạt trên 261 tỷ đồng, tăng 12,60%; hoạt động vận chuyển ước đạt trên 60,7 tỷ đồng, tăng 6,16%; vé tham quan ước đạt trên 32,5 tỷ đồng, tăng 24,73%; bán hàng hóa, quà lưu niệm ước đạt trên 33,6 tỷ đồng, tăng 5,86%; các dịch vụ khác doanh thu ước đạt trên 52,1 tỷ đồng, tăng 4,22%.

Cộng dồn 10 tháng, số lượt khách đến thăm quan tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ước đạt hơn 7.680 nghìn lượt khách, tăng 30,86% so với cùng kỳ năm trước, bằng 102,4% so với kế hoạch năm 2024; số lượt khách đến cơ sở lưu trú ước đạt hơn 1.640 nghìn lượt, gấp trên 1,5 lần; số ngày khách lưu trú ước đạt trên 1.876,8 nghìn ngày khách, tăng 30,75%.

Doanh thu du lịch trên địa bàn toàn tỉnh Ninh Bình 10 tháng ước đạt hơn 7.770 tỷ đồng, tăng 40,34% so với cùng kỳ năm trước, đạt 94,22% so với kế hoạch năm 2024, trong đó: Hoạt động lưu trú ước đạt hơn 680 tỷ đồng, tăng 24,73%; hoạt động nhà hàng ước đạt hơn 3.877 tỷ đồng, tăng 38,0%; hoạt động vận chuyển ước đạt hơn 945 tỷ đồng, tăng 28,43%; vé tham quan ước đạt hơn 506 tỷ đồng, tăng 32,63%; bán hàng hóa, quà lưu niệm ước đạt hơn 820 tỷ đồng, gấp hơn 1,7 lần; các dịch vụ khác doanh thu ước đạt trên 941 tỷ đồng, gấp gần 1,6 lần.

Thông tin với PV, ông Bùi Văn Mạnh - Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình, cho biết, Sở Du lịch tiếp tục tuyên truyền, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị quản lý khu, điểm du lịch thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, tập trung đầu tư tu bổ, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị, chuẩn bị nhân lực, đảm bảo đầy đủ mọi nguồn lực phục vụ khách du lịch với điều kiện tốt nhất, đồng thời tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương tập trung tăng cường quản lý và đổi mới công tác quản lý Nhà nước về du lịch, thực hiện tốt các quy định về ứng xử văn hóa, văn minh với du khách, góp phần thu hút đông đảo lượng khách trong nước và quốc tế đến thăm quan.