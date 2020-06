Dù đã khéo léo che nhưng Đàm Thu Trang vẫn lộ bụng bầu to trong tiệc mừng sinh nhật bé Subeo lên 10

Trên trang cá nhân mới đây, Cường Đô La đã khoe những bức hình và clip trong tiệc sinh nhật 10 tuổi của bé Subeo. Cường Đô La viết: "My boy turn to ten now".

Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức tại căn biệt thự hạng sang mới của cặp vợ chồng Cường Đô La và Đàm Thu Trang. Bên cạnh sự trưởng thành của bé Subeo, dân tình lại đổ dồn sự chú ý vào thân hình tăng cân của Đàm Thu Trang. Nhìn những hình ảnh này, dân tình lại càng chắc chắn rằng chuyện bà xã Cường Đô La mang thai là thật.

Vào đợt tháng 3 vừa qua, Cường Đô La chia sẻ ảnh cùng với bà xã Đàm Thu Trang đang nghỉ ngơi tại một căn villa sang trọng. Tuy nhiên, cư dân mạng lại phát hiện vòng 2 của Đàm Thu Trang khá to và đoán người đẹp đang mang thai ở tháng thứ 7.

Cường Đô La kết hôn với Đàm Thu Trang vào tháng 7/2019. Sau đó, người đẹp liên tục dính tin đồn mang bầu. Từ khi dính tin đồn mang thai cho tới những lần xuất hiện với vòng 2 to bất thường, Đàm Thu Trang và Cường Đô La chưa từng lên tiếng xác nhận về thông tin mang thai.