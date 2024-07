Chiều ngày 13/07 (giờ địa phương), truyền thông thế giới đã vô cùng bất ngờ trước thông tin Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (78 tuổi) bị tấn công khi ông đang thực hiện bài phát biểu trong buổi vận động tranh cử tại Pennsylvania.

Ông Trump bị tấn công trong buổi vận động tranh cử

Vào thời điểm vụ việc xảy ra, ông Donald Trump đã bị đạn sượt qua tai và không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, vụ nổ súng vẫn khiến cho ít nhất 1 người thiệt mạng và 1 người khác bị thương nặng.

Sau vụ việc, nhiều hình ảnh và video ghi lại cảnh tượng vụ tấn công đã được lan truyền nhanh chóng trên X. Trong đó, nhiều người dùng mạng còn phát hiện ra rằng, chương trình hoạt hình ăn khách mọi thời đại The Simpsons (Gia đình Simpsons) đã từng nhắc đến sự kiện này vào một tập phim được phát sóng vào khoảng năm 2019.

Một số bức ảnh cắt ra từ The Simpsons trùng hợp với sự kiện xảy ra với ông Trump

Cụ thể, ảnh chụp màn hình lại tập phim cho thấy hình ảnh ám chỉ đến một vụ ám sát và cả hình ảnh ông Trump thiệt mạng. Tuy có ám chỉ đến việc ông Trump bị tấn công nhưng sự thực đã cho thấy rằng ông Trump chỉ bị thương nhẹ thay vì những gì xảy ra như trong đoạn phim. Do đó, nhiều người cho rằng thật may mắn vì lần này The Simpsons đã dự đoán sai.



Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên The Simpsons "dự đoán" đúng các sự việc liên quan đến tình hình thế giới nói chung hay ông Donald Trump nói riêng. Trước đó, vào thời điểm ông Donald Trump đắc cử tổng thống vào năm 2016, một cảnh trong tập tập phim "Bart to the Future" được phát sóng lần đầu tiên vào năm 2000 đã dự đoán chính xác việc Donald Trump sẽ trở thành tổng thống Mỹ.

Đoạn phim từng gây sốt khi Donald Trump tranh cử tổng thống năm 2015

Hiện tại, nghi phạm của vụ việc đã được xác nhận là Thomas Matthew Crooks (20 tuổi), là cư dân của Bethel Park, một ngôi làng cách hiện trường vụ xả súng khoảng 90km về phía nam. Cơ quan điều tra của Mỹ cho biết, các chi tiết liên quan đến vụ tấn công ông Trump vẫn đang được làm rõ.

Nguồn: Economics Times