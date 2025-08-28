Mới đây, mạng xã hội được phen xôn xao trước chia sẻ của một cô gái về hóa đơn mua hoa quả để tổ chức sinh nhật cho con, với tổng chi phí gần 8,5 triệu đồng. Điều khiến nhiều người bất ngờ đó chính là số lượng và chất lượng hoa quả không hề tương xứng với số tiền bỏ ra.

Theo lời cô gái, bản thân vốn là khách quen của cửa hàng nhưng vẫn rơi vào tình huống "chặt chém" đầy khó tin. Trên trang Facebook cá nhân, cô chia sẻ: "Xong việc rồi em mới hỏi mọi người giá hoa quả này hợp lý không ạ? Và sau khi thắc mắc chủ shop đã hoàn lại cho em 500.000đ và xin lỗi do nhân viên đóng chứ không phải chủ đóng. Chắc lỗi do em không hỏi giá trước, vì em là khách quen luôn dễ tính".

Cô giá đăng tải bill hoa quả giá gần 8,5 triệu khiến CĐM hoang mang

Sau khi cô gái đăng tải thêm loạt ảnh so sánh giữa số hoa quả nhận được và giá tiền bỏ ra, dân mạng càng thêm ngán ngẩm. Nho sữa giá 1,5 triệu/chùm nhưng cuống đã héo rũ, cherry giá 2 triệu lại lẫn lộn quả đậm - quả nhạt, cuống rụng tả tơi. Cư dân mạng cho rằng với mức giá này, chất lượng đáng lẽ phải ở mức hảo hạng, nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại.

Cận cảnh nho sữa giá 1,5 triệu/chùm

Không chỉ bức xúc về chuyện giá cả và chất lượng, cô gái còn tỏ rõ sự không hài lòng với cách làm việc của cửa hàng. Bởi sau khi cô nhắn tin thắc mắc, phía chủ shop đã đề nghị hoàn lại 500.000 đồng và cho biết sẽ cử nhân viên đến lấy lại số hoa quả để… "hàng xóm và nhân viên ăn". Thêm vào đó, chủ shop cũng không nhận lỗi về mình mà liên tục đổ lỗi cho nhân viên đóng gói.

Ở phần bình luận, cô gái bức xúc viết: "Khách người ta bóc ra ăn hoa quả rồi. Chất lượng không đáng với số tiền. Em giữ ý xong việc em mới thắc mắc, không nói chuyện trước mặt mọi người mà chị (chủ shop hoa quả) bảo chị lên lấy, chị chịu hết để cho nhân viên với hàng xóm nhà chị ăn. Em không vì 8,5 triệu tiền ăn hoa quả mà để khách dự sinh nhật con em bị mang nhục đâu".

"Em tiếc tiền, em cần tiền thì từ đầu em đã không thanh toán 8,5 triệu rồi em mới đợi nói chuyện sau. Chị chuyển khoản lại 500.000đ cho em, chị còn nói là coi như chị không có lãi. Em dám bỏ ra 8,5 triệu mua hoa quả sinh nhật cho con em thì chị nghĩ em cần chị bố thí 500.000đ không mà chị nói lãi - lời. 1 câu 2 câu chị đổ lỗi cho nhân viên. Chị nói với em đàng hoàng một câu thì em sẽ không làm ầm lên đâu. Chị nói chị cho nhân viên lên lấy, chị về cho hàng xóm với nhân viên nhà chị ăn. Chị kể nhân viên chị khóc lóc nọ kia. Em ép chị bán hàng trá hình cho em à? Chị uy tín thật thì nhân viên nhà chị dám trộn hàng fake với hàng thật vào với nhau không? Em cũng làm ăn, cũng bán hàng, em cũng nuôi nhân viên, sao chị lại văn vở bịp bợm em kiểu trẻ con như thế? Chị tự đá đổ bát cơm mình chứ chẳng ai hất. Đến em khách quen mà còn nỡ lòng nào bịp bợm em như thế".

Cô gái tức đến cạn lời với thái độ làm việc của chủ shop hoa quả, tuyên bố không cần chủ shop trả lại tiền. Dưới phần bình luận, cả cõi mạng khuyên cô đừng xóa bài đăng

Về phía cửa hàng hoa quả, nhiều cư dân mạng đã nhanh chóng lần ra địa chỉ và thử để lại bình luận liên quan đến drama này, kết quả đều bị shop... thẳng tay block. Động thái này càng khiến dư luận bức xúc, cho rằng cửa hàng không những không nhận sai mà còn cố tình né tránh. Đến hiện tại, "drama hoa quả" vẫn đang là tâm điểm bàn tán, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.