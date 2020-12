Đột kích New Hạ Long Club, phát hiện gần 100 nam, nữ có dấu hiệu sử dụng ma túy

Tối 18-12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang khẩn trương phân loại, xác minh, điều tra các hành vi liên quan đến hoạt động ma túy tại vũ trường New Hạ Long Club, TP Hạ Long.

Lực lượng công an đột kích New Hạ Long Club



Nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết vào 23 giờ 45 ngày 17-12, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động và Công an TP Hạ Long bất ngờ kiểm tra hành chính vũ trường New Hạ Long Club, ở tổ 6B, khu 6, phường Yết Kiêu, TP Hạ Long. Tại thời điểm lực lượng công an xuất hiện, hàng trăm dân chơi đang "phê pha" trong tiếng nhạt chát chúa, ánh sáng lập lòe.

Tại một số bàn, lực lượng công an phát hiện các nhóm "dân chơi" có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy

Cụ thể, ngay tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện 78 người ở 6 bàn có dấu hiệu sử dụng ma túy, thu giữ tại hiện trường một số gói nhỏ nghi là ma túy và tang vật liên quan khác.



Ngay trong đêm, Cơ quan Công an đã đưa toàn bộ số người trên về trụ sở để điều tra, xác minh làm rõ hành vi liên quan đến ma túy.