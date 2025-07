Dot Dot Gem khai trương mô hình “Trang sức x Cà phê” đầu tiên tại Việt Nam

Trên thế giới các thương hiệu trang sức danh tiếng đang dần phá vỡ không gian trưng bày truyền thống để kiến tạo ra những điểm chạm trải nghiệm. The Blue Box Café của Tiffany & Co. ở New York hoặc gần gũi hơn là J.ESTINA tại Seoul, trang sức đang hòa mình vào nhịp sống một cách tự nhiên hơn. Tại Việt Nam, Dot Dot Gem là một trong những thương hiệu tiên phong trong làn sóng này. Và giờ đây, thương hiệu tiếp tục định hình lại trải nghiệm trang sức hiện đại với mô hình Jewelry x Café đầu tiên, vừa chính thức ra mắt tại Đà Nẵng.

"Jewelry as coffee. Everyday."

Không còn là nơi người ta ghé vào "có dịp", Dot’s Café được xây dựng trên triết lý rằng chúng ta không cần bất kì một lý do nào để yêu chiều chính mình – và có thể bất kỳ ngày nào, nếu thấy cần. Thay vì gắn trang sức với những dịp đặc biệt, Dot Dot Gem muốn đưa trang sức trở thành một phần của thói quen hằng ngày – nhẹ nhàng, tự nhiên như một tách cà phê buổi sáng. Dot Dot Gem sẽ trở thành một món trang sức khiến mỗi người cảm thấy mình trở nên sinh động hơn mỗi ngày, phụ nữ thì xinh đẹp cá tính và tràn đầy tự tin; Nam giới thì trở nên mạnh mẽ, quyến rũ và thực sự phong cách.

"Chúng tôi không hướng đến việc sử dụng trang sức kiểu truyền thống. Mà ngược lại, chúng tôi muốn gắn trang sức với đời sống hàng ngày – gần gũi, phù hợp nhưng vẫn mang lại cảm giác đặc biệt cho người sở hữu" đại diện Dot Dot Gem chia sẻ.

Trải nghiệm mới cho giới trẻ lần đầu có tại Việt Nam

Tại không gian Dot Dot Gem x Dot’s Café, không chỉ dừng lại ở việc uống café và gặp gỡ bạn bè, hay buổi hẹn hò đôi lứa mà ở đó như một không gian giao thoa giữa sự thư giãn và trải nghiệm khi kết hợp trưng bày các sản phẩm Dot Dot Gem. Ở đây, thay vì cân nhắc về một món phụ kiện ưng ý mà các bạn trẻ có thể thưởng lãm nó và lựa chọn những mẫu phù hợp với mình.

Cũng chính bởi tinh thần đó, không gian Dot’s Cafe được thiết kế theo phong cách gần gũi, ấm cúng, mang tính kết nối cao. Những chiếc khay trưng bày trang sức được đặt xen kẽ trong không gian cà phê: bên cạnh góc làm việc, quầy bar – nơi khách hàng có thể vừa nhâm nhi ly cà phê, vừa thử một chiếc khuyên tai, hay lắng nghe lời tư vấn phong cách trong một cuộc trò chuyện tự nhiên. Hoặc có thể lựa chọn một cặp vòng hẹn ước dành cho các cặp đôi yêu nhau.

Dot’s café như một tuyên ngôn mới cho giới trẻ, một thế hệ mới mà các Gen Z và Gen Y luôn tin rằng yêu bản thân không cần đợi thời điểm – thì món trang sức được đeo mỗi ngày mới là món đồ giá trị nhất.

Một bước tiến mới – Kế thừa và tiên phong trong giới trang sức

Dot Dot Gem được thành lập năm 2020 bởi một cô gái trẻ từng du học Mỹ, mang theo tâm huyết nối nghiệp gia đình trong lĩnh vực kim hoàn. Thương hiệu nhanh chóng gây dấu ấn tại Sài Gòn và Hà Nội nhờ vào sự giao thoa giữa thủ công truyền thống và thẩm mỹ đương đại – đặc biệt với dòng sản phẩm vòng tay vĩnh cửu (forever bracelet), biểu tượng của sự đồng hành và lưu giữ khoảnh khắc.

Với mô hình kết hợp cà phê và trang sức khai trương tại Đà Nẵng, đây là một bước ngoặt cho Dot Dot Gem – khi thương hiệu không chỉ bán sản phẩm mà còn mở ra một không gian để mọi người dừng lại, kết nối, lắng nghe và yêu chiều chính mình.

Dot Dot Gem & Dot’s Café là một bước đi mang sự mạo hiểm trải nghiệm của tuổi trẻ và tính kế thừa của truyền thống khi kết hợp giữa ngành nghề thủ công truyền thống với những mô hình kinh doanh mới đang thịnh hành trên thế giới theo các "Ông lớn" trong lĩnh vực thời trang. Dot Dot Gem muốn mang tiếng nói của sự điêu luyện của các nghệ nhân kim hoàn Việt Nam qua các sản phẩm tiến tới ngang tầm với các sản phẩm xa xỉ mà mọi khách hàng đều có thể trải nghiệm.