Động thái đầu tiên của "cậu cả nghìn tỷ" nhà bầu Hiển sau tin đồn cầu hôn bạn gái

Mới đây, Đỗ Quang Vinh - con trai bầu Hiển đã thu hút nhiều sự chú ý khi dính nghi vấn vừa cầu hôn ai đó. Một trong những cái tên được netizen đồn đoán không phải ai khác mà chính là Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khi cả hai bất ngờ đăng ảnh với cùng không gian, bối cảnh và caption "úp mở". Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến cho rằng người đang hẹn hò với Đỗ Mỹ Linh thực ra là Đỗ Vinh Quang - em trai của Đỗ Quang Vinh.

Đỗ Mỹ Linh và cậu cả nhà bầu Hiển bất ngờ đăng ảnh lãng mạn cùng bối cảnh làm dấy lên tin đồn

Tuy nhiên, mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở tin đồn khi chính chủ không ai lên tiếng gì cả. Ngay cả trong bài đăng mới nhất trên trang cá nhân, "thiếu gia nghìn tỷ" Đỗ Quang Vinh cũng lựa chọn "ngó lơ" ồn ào.

Theo đó, anh tiếp tục cập nhật hình ảnh đậm chất Valentine lên Instagram. Kèm theo đó là dòng text đầy ngọt ngào: "A great lover is not one who loves many, but one who loves one for life. #Valentine2022" (Tạm dịch: Một người tình tuyệt vời không phải người sẽ yêu bạn rất nhiều mà là người sẽ yêu bạn suốt đời).

Quang Vinh chỉ đăng hình một bàn ăn với rượu và hoa hồng

Có vẻ như chàng không mấy quan tâm đến việc cõi mạng đang dậy sóng

Hiện, vẫn chưa rõ động thái ngọt ngào này anh chàng gửi đến người đặc biệt nào đó hay đơn giản là đăng cho hợp không khí Lễ tình nhân. Thế nhưng, có thể thấy một điều rõ ràng là Quang Vinh hẳn không để tâm lắm đến không khí "hóng hớt" sôi nổi từ netizen đâu, thành ra anh mới không có ý định giải đáp thắc mắc nào cả.

Ảnh: Tổng hợp