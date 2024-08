Động thái của Hoàng Thuỳ sau khi Thanh Hằng có lời: "Đường chị đang đi, em chen vô rồi bảo chị ép"

Mới đây, Á hậu Hoàng Thùy đăng tải bộ ảnh thời trang với tạo hình độc đáo, cá tính. Sức hút của loạt hình càng được tăng lên với những biểu cảm đa dạng và tạo dáng táo bạo, "high fashion" của cô.

Hoàng Thùy chú thích về bộ ảnh: "Be your best self" (Dịch: Hãy trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình), kèm theo biểu tượng viên kim cương.

Loạt ảnh ấn tượng mới được Hoàng Thùy chia sẻ

Trước đó không lâu, cộng đồng mạng đang xôn xao về lời chia sẻ của siêu mẫu Thanh Hằng: "Đường chị đang đi, em chen vô rồi bảo chị ép". Dù nữ siêu mẫu chỉ viết lời chú thích cho đoạn clip vui với stylist Hoàng Ku, nhưng cư dân mạng vẫn cho rằng cô ẩn ý nhắc đến vụ bị đàn em tố chèn ép. Về phía Hoàng Thùy không còn bận tâm đến drama. Thời gian gần đây, nàng hậu chỉ cập nhật lên trang cá nhân các hoạt động về công việc, hình ảnh vui tươi.

Sau drama, Hoàng Thùy vẫn "đắt show" trình diễn, chụp ảnh cho các nhãn hàng và các nhà thiết kế. Á hậu Hoàn vũ Việt Nam liên tục xuất hiện tại show thời trang, sự kiện với hình ảnh chuyên nghiệp, thần thái quyến rũ. Cô cũng đang gây chú ý với những màn cạnh tranh trong chương trình "The Next Gentleman".