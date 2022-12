Đồng Nai: Xác minh cơ sở kinh doanh mỹ phẩm "xách tay" chưa rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng niêm phong, tạm giữ lô hàng mỹ phẩm chưa rõ xuất xứ. Ảnh: TTXVN phát

Theo thông tin ban đầu, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 theo chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, ngày 22/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đã chủ trì phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai và Công an phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh của cửa hàng Joli Store, số 109, khu phố 1, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, do bà Nguyễn Ngọc Tú làm chủ.

Qua đó, lực lượng liên ngành phát hiện cửa hàng trên đang kinh doanh nhiều mặt hàng có nguồn gốc nước ngoài, như: nước hoa, nước tẩy trang, sữa rửa mặt, son phấn, thực phẩm chức năng nhưng không dán tem, không dán nhãn phụ tiếng Việt. Chủ cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của số hàng hóa trên.

Công an kiểm đếm số mỹ phẩm chưa rõ xuất xứ bị tạm giữ. Ảnh: TTXVN phát

Tiếp tục mở rộng kiểm tra 2 cửa hàng ở thành phố Biên Hòa do Nguyễn Ngọc Tú và Nguyễn Mạnh Tuấn (anh trai Tú) làm chủ, cũng kinh doanh mỹ phẩm là: Joli House (khu phố 2, phường Thống Nhất) và Joli Beauty, khu phố 7, phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, lực lượng kiểm tra liên ngành phát hiện nhiều mặt hàng mỹ phẩm có nguồn gốc nước ngoài giống như cửa hàng Joli Store cũng không dán tem, không dán nhãn phụ tiếng Việt.

Qua làm việc ban đầu, bà Nguyễn Ngọc Tú cho biết, số mỹ phẩm trên là hàng “xách tay”.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đã lập biên bản tạm giữ 18 thùng mỹ phẩm có nguồn gốc nước ngoài (không dán tem, không dán nhãn phụ tiếng Việt) tại các cửa hàng trên để tiếp tục xác minh, làm rõ, củng cố hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.