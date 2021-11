Đồng Nai: Hơn 1 ngàn ca mắc COVID-19 trong ngày, chuẩn bị tiêm vắc xin cho trẻ em

Ngày 6/11, thông tin từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai cho biết, trong 24 giờ qua, toàn tỉnh ghi nhận 1.084 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 toàn tỉnh lên 71.195 ca ngàn ca.



Đồng Nai đang triển khai tiêm vắc xin mũi 2

Trong số những ca nhiễm mới, có 235 ca ghi nhận qua sàng lọc tại các cơ sở y tế, 499 ca trong các khu cách ly tập trung và 350 ca trong khu phong tỏa. Số ca nhiễm trong cộng đồng ghi nhận ở cả 9/11 huyện, thành phố. Những địa phương có số ca nhiễm trong cộng đồng nhiều gồm: TP Biên Hòa và các huyện Trảng Bom, Vĩnh Cửu, Long Thành.

Theo Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19, số ca nhiễm tại cộng đồng tiếp tục tăng. Các ổ dịch cộng đồng có nguồn gốc đa phần liên quan đến các doanh nghiệp sản xuất và người về từ vùng dịch tạo thành nhiều ổ dịch lây nhiễm thứ phát rải rác trong cộng đồng.

Chiều 5/11, UBND tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận chủ trương phân bổ, sử dụng vắc xin phòng COVID-19 đợt 19 cho trẻ từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, phân bổ 97.686 liều vắc xin Pfizer để tiêm mũi 1 cho các nhóm đối tượng: Tất cả học sinh từ lớp 10 đến lớp 12 tại các cơ sở giáo dục do Sở GD-ĐT quản lý; tất cả học sinh từ 16-17 tuổi tại Trung tâm đào tạo nghề, trẻ tại cơ sở bảo trợ xã hội do Sở LĐ-TBXH quản lý; khoảng 50% trẻ học tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên do UBND các huyện, thành phố quản lý, chọn theo tiêu chí độ tuổi từ cao xuống thấp.

Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ cho biết, ngày 7/11, toàn tỉnh sẽ triển khai đồng loạt tiêm cho trẻ em và dự kiến hoàn thành sau 3 ngày.