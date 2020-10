Đông mềm: Công nghệ “Must-have” cho mọi căn bếp

Vì sao phải đông mềm? Có phải cứ "đông mềm" là chuẩn?

Ngăn đông đá hay ngăn mát của tủ lạnh từ lâu đã rất quen thuộc với chị em phụ nữ. Chúng ta dùng ngăn đá từ -7oC trở xuống để bảo quản thực phẩm lâu hơn nhưng khi đó, thực phẩm đã bị đông đá vào tận bên trong, mất đi dưỡng chất và hương vị khi nấu. Còn ngăn mát như từ -1oC trở lên tuy giữ được vị tươi ngon hơn nhưng lại không để được lâu và thường bị ám mùi lẫn lộn. Lúc đó, sẽ xuất hiện tình trạng như chúng ta thường thấy, đó là thịt bị chảy nước hoặc bốc mùi sau một thời gian nhất định. Bởi đây chỉ là nhiệt độ làm mát nên miếng thịt tuy mềm song dễ dàng bị vi khuẩn xâm nhập, gây chảy nước.

Nhưng nay đã khác. Nhà sản xuất điện tử tiêu dùng Panasonic đã nghiên cứu và tìm ra nhiệt độ đông mềm tối ưu nhất là -3oC - mức nhiệt độ giúp hình thành một lớp băng mỏng trên bề mặt thực phẩm để ngăn quá trình oxy hóa trong khi thực phẩm chỉ cứng vừa đủ mà không bị đông đá.

Nhờ vậy, thực phẩm có thể trữ được lâu hơn khi để trong ngăn mát -1oC, giữ được hương vị ngon và đảm bảo dinh dưỡng hơn so với ngăn đá -7oC.

Không chỉ tươi ngon mà còn sạch khuẩn đến 99,99%

Bên cạnh đó, để diệt khuẩn, ngăn đông mềm của Panasonic được trang bị thêm công nghệ BlueAg+, sử dụng ánh sáng xanh có cường độ cao để kích hoạt các tinh thể bạc trong tấm lọc, từ đó tạo ra các gốc -OH diệt khuẩn.

Theo thông tin từ nhà sản xuất cũng như chứng nhận của Phòng Thí nghiệm Sudsachsen Wasser của Đức, công nghệ BlueAg+ có thể ức chế đến 99,99% vi khuẩn có hại, ngăn mùi thực phẩm hiệu quả, giúp ngăn đông mềm của bạn sẽ không gặp tình trạng lẫn mùi, đặc biệt là khi chứa các thực phẩm nặng mùi như mực, cá, tôm…

Ngăn đông mềm diệt khuẩn của Panasonic có khả năng diệt đến 99,99% vi khuẩn có hại

Nhiều lợi ích với chỉ lần đầu tư duy nhất

Khác với nhiều sản phẩm tiêu dùng nhanh, tủ lạnh được coi là món đồ có vòng đời tính theo năm. Vì vậy, hãy sắm cho căn bếp của gia đình một một chiếc tủ lạnh sẽ có công nghệ không bị lạc hậu trong nhiều năm tới. Với các ưu điểm trữ thực phẩm tươi ngon, giữ trọn hương vị và dinh dưỡng trong 7 ngày liền, tiết kiệm ít nhất 2h mỗi ngày vì có thể nấu ngay không cần rã đông và diệt đến 99,99% vi khuẩn, những chiếc tủ lạnh đời mới được trang bị công nghệ đông mềm diệt khuẩn của Panasonic chắc chắn là một ứng cử viên sáng giá cho tiêu chí này.

Bạn có thường thấy thực phẩm đông đá sẽ có nước nhỏ giọt ra ngoài khi tiến hành rã đông. Những giọt nước này mang theo các chất dinh dưỡng và các thành phần tạo nên vị ngọt của thịt, vì vậy mà miếng thịt trở nên kém ngon hơn. Nhưng khi được trữ trong ngăn đông mềm, thực phẩm tươi ngon, đậm vị như mới mua từ chợ về mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng trong bảy ngày liền, bởi công nghệ đông mềm chỉ đóng băng bề mặt nên không làm ảnh hưởng đến các tế bào của thực phẩm và giúp giữ nguyên hàm lượng nước bên trong.

Đặc biệt hơn cả là các bà nội trợ sẽ tiết kiệm được ít nhất 2 giờ trong quỹ thời gian quý báu mỗi ngày để tận hưởng cuộc sống vì công nghệ đông mềm giúp nấu ngay mà không cần rã đông. Việc cắt thái theo yêu cầu chế biến của món ăn cũng rất thuận tiện nhờ nhiệt độ đông mềm làm thực phẩm cứng nhẹ vừa đủ, dễ dàng thái cắt.

Và tất cả các lợi ích nêu trên có thể có được chỉ bằng một chiếc tủ lạnh duy nhất có ngăn đông mềm. Hãy bật ngay Google Maps lên để tìm siêu thị gần bạn nhất và trải nghiệm công nghệ đông mềm kháng khuẩn này nhé.