Động đất mạnh 6,8 độ làm rung chuyển Ecuador, ít nhất 4 người thiệt mạng

Trận động đất xảy ra gần thị trấn Baláo, miền Nam Ecuador, ở khu vực ven biển Guyas vào khoảng giữa trưa và có độ sâu hơn 65 km (gần 41 dặm), theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS). Tâm chấn động đất nằm cách Guayaquil, thành phố lớn thứ hai của Ecuador, khoảng 80 km (50 dặm) về phía Nam.

(Ảnh: Reuters)

Đường sá bị hư hại, nhiều tòa nhà bị san bằng và ít nhất bốn người đã tử vong liên quan đến trận động đất trên. Cụ thể, một người đã thiệt mạng do động đất ở thành phố Cuenca, thuộc tỉnh Azuay, khi một bức tường đổ sập xuống ô tô của họ, và ba người khác tử vong ở đảo Jambelí, thuộc tỉnh El Oro, do một tháp camera an ninh đổ xuống, nhà chức trách Ecuador cho biết.

(Ảnh: Reuters)

Cơ quan quản lý rủi ro của Ecuador báo cáo, ở những khu vực khác, nhiều nhà ở, tòa nhà thương mại, cơ sở hạ tầng năng lượng cũng như đường sá đã bị phá hủy hoặc hư hại.

USGS đã đưa ra "cảnh báo màu da cam" về trận động đất này, nói rằng "có khả năng xảy ra thương vong đáng kể và thảm họa có khả năng lan rộng".

(Ảnh: Reuters)

USGS cho biết thêm: "Với các trận động đất trước đây ở cấp độ này, Ecuador đã ban bố cảnh báo ở cấp khu vực hoặc quốc gia, đồng thời ước tính thiệt hại về người và kinh tế có thể xảy ra".

CNN chi nhánh Ecuavisa (mạng truyền hình miễn phí của Ecuador) đã báo cáo thiệt hại về kết cấu đối với các tòa nhà ở Cuenca, một trong những thành phố lớn nhất của nước này, thành phố lịch sử nằm trong danh sách di sản thế giới của Liên hợp quốc.

(Ảnh: Reuters)

Theo Cơ quan Dự báo thời tiết quốc gia Mỹ, không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra tại khu vực này.

Các sân bay tại Guayaquil và Cuenca vẫn mở cửa và hoạt động, tuyên bố của chính quyền cho biết.

(Ảnh: Reuters)

Ecuador nằm dọc theo ngã ba tiếp giáp với Nazca và Nam Mỹ, thường xuyên hứng chịu các trận động đất. Trận động đất mạnh nhất trong những năm gần đây xảy ra vào năm 2016 với cường độ 7,8 độ và tấn công bờ biển phía Tây Bắc Ecuador, gần thị trấn Muisne, khiến ít nhất 675 người tử vong và làm bị thương hơn 16.000 người, đồng thời gây thiệt hại khoảng 3 tỷ USD.