Ngày nhận chìa khóa và chính thức dọn về nhà mới luôn chứa đựng niềm vui xen lẫn sự hồi hộp. Đây không chỉ là chuyện dọn đồ sang chỗ ở mới, mà theo quan niệm phong thủy, đó là thời khắc quan trọng quyết định năng lượng, sức khỏe và tài lộc của gia đình. Nếu làm đúng, gia chủ sẽ đón được luồng khí tốt, vận may và sự bình an.

Ngược lại, nếu bỏ qua những bước cần thiết, không gian sống mới có thể mang đến cảm giác bất ổn, dễ hao tài, giảm may mắn. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về những việc nên và không nên làm khi nhập trạch từ thời điểm vào nhà, các nghi thức phong thủy cho đến cách chuẩn bị, giúp gia chủ an tâm và hạnh phúc dài lâu.

1. Chọn thời điểm vàng để dọn về nhà mới

Tránh vào ở ngay sau khi hoàn thiện nội thất: Trong quá trình thi công, nhà thường sử dụng nhiều vật liệu hóa học, sơn, keo, gỗ công nghiệp… Chúng dễ phát tán mùi độc hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt với trẻ em và phụ nữ mang thai.

Thời gian lý tưởng: Nên để nhà "thở" ít nhất 1 tháng sau khi hoàn thiện, tối thiểu 7 ngày nếu gấp. Trong thời gian này, mở cửa sổ, bật quạt thông gió thường xuyên, dùng than hoạt tính, cây xanh hoặc dung dịch khử mùi để loại bỏ khí độc.

Lưu ý thời tiết: Tránh để nhà trống quá lâu vì thời tiết thay đổi có thể làm cong vênh, nứt nẻ bề mặt nội thất.

2. Chuẩn bị trước khi vào ở

- Hiểu rõ hệ thống điện, nước, đường truyền internet, tivi để dễ dàng sử dụng và sửa chữa khi cần.

- Bảo vệ bề mặt nội thất khi vận chuyển đồ đạc, tránh va quệt làm trầy xước, hỏng sàn, tường. Đồ lớn nên tháo rời trước khi đưa vào, lắp ráp lại trong nhà.

- Trong thời gian bảo hành nội thất, nếu hỏng hóc do lỗi thi công, liên hệ đơn vị thi công để được sửa miễn phí; nếu do gia đình vô ý gây hỏng, nên thanh toán chi phí vật liệu và nhân công hợp lý.

3. Nghi thức nhập trạch theo phong thủy

- Chọn ngày, giờ tốt dựa vào tuổi gia chủ và lịch âm để thuận lợi cho vận khí.

- Tạo không khí tươi vui: Dán câu đối đỏ, treo đèn lồng hoặc băng rôn chúc mừng ở cửa chính. Theo quan niệm, màu đỏ giúp trấn áp khí xấu, thu hút may mắn.

- Người dẫn đầu vào nhà: Truyền thống xưa thường là người lớn tuổi nhất hoặc gia chủ, cầm theo vật mang tính "hỏa" như bếp than, đèn sáng tượng trưng cho việc "mang hơi ấm và sinh khí vào nhà". Ngày nay, có thể bật toàn bộ đèn trong nhà ngay khi bước vào để thay thế.

- Mỗi thành viên mang theo vật may mắn: Nam giới mang theo tiền hoặc sổ sách tượng trưng cho công việc, sự nghiệp thuận lợi. Nữ giới mang gạo, muối, dầu ăn hoặc bát đũa tượng trưng cho no đủ. Trẻ em mang kẹo tượng trưng cho sự thông minh và ngọt ngào.

- Người chưa kết hôn có thể cầm sợi dây đỏ biểu tượng kết nối duyên lành. Không quay đầu lại khi bước qua cửa mang ý nghĩa tiến về phía trước, bỏ lại điều cũ phía sau.

4. Việc nên làm ngay sau khi vào nhà mới

- Mở cửa các phòng, bật hết đèn để không gian sáng sủa, tạo luồng khí lưu thông, tượng trưng cho sự khởi đầu tràn đầy năng lượng.

- Trải giường, sắp xếp chăn gối nhưng không ngủ ban ngày chỉ nên nghỉ đêm đầu tiên để "an vị" giường ngủ.

- Nấu món ăn hoặc đun nước: Tốt nhất là nấu món có ý nghĩa may mắn như chè ngọt, cơm trắng, canh mộc nhĩ… hoặc đơn giản là nồi nước sôi tượng trưng cho sự ấm áp và tài lộc "bốc lên".

5. Một số điều kiêng kỵ

- Không cãi vã, tranh chấp hay than phiền vào ngày nhập trạch.

- Không để nhà trống tối om trong buổi tối đầu tiên.

- Không mang theo đồ đạc hỏng, gương vỡ, dao kéo gỉ… vào nhà mới.

- Tránh ngủ trưa dài vào ngày đầu tiên dọn vào vì quan niệm "ngủ ngày dài sẽ lười biếng, uể oải cả năm".

Nhập trạch là nghi thức không chỉ mang ý nghĩa phong thủy mà còn là dịp để cả gia đình bắt đầu một chương mới tràn đầy sinh khí. Dù có thể giản lược bớt hình thức so với xưa, nhưng vẫn nên giữ lại những bước mang ý nghĩa tích cực để vừa yên tâm về mặt tâm linh, vừa tạo cảm giác hứng khởi cho cuộc sống mới. Nhà mới không chỉ là nơi trú ngụ, đó là không gian năng lượng, là tổ ấm mà mỗi hành động đầu tiên của bạn sẽ góp phần định hình vận khí dài lâu.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)