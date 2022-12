Đón mùa lễ hội tưng bừng tại The Grand Ho Tram Strip

Không khí mùa lễ hội cuối năm sẽ ngập tràn khu nghỉ dưỡng The Grand Ho Tram Strip với nhiều chương trình thú vị và hấp dẫn kéo dài từ ngày 23.12.2022 đến hết 1.1.2023. Hãy cùng nhau tận hưởng những ngày nắng đẹp, những buổi tiệc tưng bừng và kết thúc năm 2022 một cách ấm áp, trọn vẹn nhất bên cạnh bạn bè và người thân.

Trải nghiệm ẩm thực đặc sắc

Nhà hàng The Grand Bistro và Lemongrass là hai cái tên mà du khách say mê ẩm thực chắc chắn không nên bỏ qua trong mùa lễ hội này. Vào các ngày 24.12 và 25.12, thực khách sẽ được thưởng thức thực đơn Giáng sinh 4 món chuẩn vị tại The Grand Bistro từ 17:00 đến 22:00.

Thực đơn 4 món độc đáo với điểm nhấn là gà tây nướng truyền thống tại The Grand Bistro sẽ trở thành "chất dẫn" lan tỏa tình thân trong những ngày cuối năm.

Từ 17:00 đến 21:00 ngày 24.12, tiệc buffet gà tây nướng tại Lemongrass cũng là một lựa chọn tuyệt vời để đêm tiệc Giáng sinh của bạn trở nên vẹn toàn hơn. Giữa vô số những món ngon hấp dẫn như hải sản tươi, sushi, sashimi thì hương vị đặc trưng của Giáng sinh, tinh thần của bữa tiệc buffet, món gà tây nướng vàng ươm, thơm lừng vẫn nổi bật và hấp dẫn nhất.



Quây quần bên gia đình và bạn bè tại The Grand Bistro để ôn lại những kỷ niệm của năm cũ và chào đón năm mới với nhiều hy vọng và háo hức, thực khách sẽ không khỏi bất ngờ xen lẫn thích thú với thực đơn 4 món sáng tạo từ tôm sú cao cấp và thăn bò Wagyu Nhật. Tiệc mừng năm mới còn diễn ra tại nhà hàng Lemongrass, nơi thực khách được thết đãi bằng buffet bò nướng hảo hạng và một loạt những lựa chọn ẩm thực cao cấp khác.

Để tạm biệt năm cũ và chào đón năm mới 2023 với các bữa tiệc hương vị độc đáo, The Grand Bistro và Lemongrass còn mang đến loạt thực đơn đặc sắc chỉ xuất hiện trong hai ngày 31.12.2022 và 1.1.2023.

Khám phá thế giới giải trí bất tận



Trong hai ngày 24.12 và 25.12, không khí Giáng sinh sẽ trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết với những đêm tiệc tưng bừng tại Roxy Night Club, kéo dài từ 20:30 đến đêm muộn. Trong không gian ngập tràn ánh đèn neon lấp lánh, Roxy sẽ phục vụ Quý những màn trình diễn nóng bỏng của vũ công và bữa tiệc âm thanh từ các tay DJ đại tài. Đặc biệt vào đêm Noel, Quý khách có thể lựa chọn những gói thức uống với giá ưu đãi để trải nghiệm lễ hội năm nay thêm hấp dẫn và trọn vẹn.

Từ 16:00 đến 23:00, ghé thăm Fuel Sports Bar để tận hưởng thực đơn cocktail đặc sắc và thả hồn trong những giai điệu lễ hội vui tươi khi hoàng hôn dần buông. Thú vị hơn nữa là cùng bạn bè làm vài đường cơ bên bàn bida hay thách thức nhau trong một cú swing từ phòng golf giả lập để đánh dấu mùa lễ hội bằng những ký ức thật khó quên.

Tiếp nối không khí sôi động này, Roxy Night Club tiếp tục quay lại vào các ngày 31.12.2022 và 1.1.2023 để khởi động năm mới với năng lượng ngập tràn. Vũ điệu nóng bỏng của dàn vũ công xinh đẹp, màn trình diễn âm thanh thiện nghệ của những DJ tài ba hứa hẹn một đêm vui bất tận. Quý khách sẽ được tặng một ly vang sủi tăm miễn phí và có thể lựa chọn những gói thức uống với giá cực kỳ ưu đãi khiến trải nghiệm lễ hội càng thêm hấp dẫn và trọn vẹn.

Đừng bỏ qua cơ hội đón mừng khoảnh khắc chuyển mình của năm 2023 tại Fuel Sports Bar từ 16:00 đến 23:00. Tận hưởng giai điệu rộn rã từ ban nhạc, thực đơn cocktail sáng tạo từ những tay "phù thủy pha chế" tại đây sẽ làm nên một đêm giao thừa khó quên.

Tận hưởng chuỗi hoạt động đặc sắc

Từ 9:00 đến 11:00 các ngày 23.12 đến 25.12 và 1.1.2023, du khách thuộc đa dạng lứa tuổi sẽ được trải nghiệm chuỗi hoạt động diễn ra liên tục trong khuôn viên The Grand Ho Tram Strip. Dạo quanh khu nghỉ dưỡng, bạn sẽ bất ngờ gặp gỡ ông già Noel hoặc may mắn được ông tặng bánh kẹo tại khu vực quanh các hồ bơi. Ngoài ra, hoạt động rút thăm may mắn cho bé cùng các lớp thủ công và trang trí bánh quy tại Kid’s Quarter cũng được các gia đình có trẻ nhỏ đặc biệt mong đợi.

Tất nhiên, lễ hội sẽ không thể nào hoàn hảo nếu thiếu đi các buổi trình diễn âm nhạc. Trong dịp này, Quý khách sẽ được trực tiếp thưởng thức các màn biểu diễn nhạc Jazz, độc tấu piano và các giai điệu hát mừng Giáng sinh du dương trong không gian lung linh ánh sáng của khu đèn lồng nằm tại sảnh chính của khu nghỉ dưỡng.

Riêng vào ngày 24.12 và 31.12, không khí lễ hội sẽ thêm tưng bừng với các màn biểu diễn DJ ngay cạnh hồ bơi trước khi kết thúc năm cũ với màn trình diễn Jazz và đếm ngược đón năm mới đến nửa đêm ngày 31.12. Duy nhất trong ngày 1.1.2023, The Grand Ho Tram Strip còn mang đến các trò chơi truyền thống dành cho gia đình để khai màn 2023 một cách đậm chất Việt.