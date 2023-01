Đón Hayden từ trường về, Trà My Idol kiểm tra liền phát hiện 1 dấu hiệu lạ trên cơ thể con và vội cảnh báo lên MXH

Bài chia sẻ của Trà My Idol:

Vừa nãy mình đón bé đi học về thì phát hiện thấy trong mũi bé có gì đó sáng sáng, nên mình lấy đèn flash soi vào xem thì sâu bên trong bị kẹt cái bù lon này. Chắc có thể bé đã lấy ở đâu đó chơi và nhét vào mũi. Bù lon khá to và không biết tại sao bé có thể nhét sâu vào trong. Đến khi lấy ra thì khoang mũi đó bên trong to hơn hẳn với mũi bên còn lại. Mà không biết do mải chơi hay không khó chịu mà bé không nói gì. Chứ bình thường thì sẽ nói ngay là con đau ở chỗ này chỗ kia. May mà mình phát hiện kịp chứ để đến lúc bé đi ngủ mà vẫn không biết thì sẽ ra sao.

Việc này đôi lần mình cũng thấy trên mạng rồi. Nhưng Hưng thì ổng líu lo. Có gì cũng sẽ thông báo nhưng có thể vì con mải chơi nên quên luôn.

Hy vọng sau bài đăng này nếu các mẹ đang có con vẫn đang ở trong độ tuổi nhỏ hãy để ý các bé khi các bé chơi và tránh cho bé chơi những đồ chơi quá nhỏ lỡ bé nhét vào mũi miệng hay tai thì sẽ rất nguy hiểm đó ạ.