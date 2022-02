Đối tượng truy nã đặc biệt vì giao cấu với trẻ vị thành niên sa lưới

Đối tượng Huỳnh Văn Quân tại cơ quan công an.

Vào tháng 3/2020, tại phường 5, thành phố Đà Lạt, Quân quen biết với 1 một thiếu nữ sinh năm 2005, quê tại huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai. 2 người đã thuê phòng trọ cùng sinh sống và Quân nhiều lần giao cấu với bạn gái.

Đến tháng 11/2020, Công an thành phố Đà Lạt làm rõ hành vi giao cấu với trẻ vị thành niên của Quân. Đồng thời, khởi tố vụ án, khởi tố bị can Quân nhưng Quân bỏ trốn.

Tháng 9/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Lạt ra quyết định truy nã đối với Quân. Trong thời gian bị truy nã, Quân đã ẩn trốn nhiều nơi.

Sau gần 2 năm lẩn trốn, đến ngày 10/02/2022, Quân xuất hiện tại Huế thì bị Công an thành phố Huế phát hiện, bắt giữ. Hiện Công an thành phố Huế đang tiến hành các thủ tục để bàn giao Quân cho Công an thành phố Đà Lạt để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Tuyên Quang cũng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bàn Văn Hưng (SN 1999, trú tại xã Tri Phú, huyện Chiêm Hoá) về tội giao cấu với trẻ em.

Theo đó, từ tháng 4/2020, Hưng có quan hệ tình cảm với L.T.K.L (SN 2006). Thời gian yêu đương, hai bên đã có quan hệ tình dục. Tháng 12/2021, Hưng đưa em L đến nhà nghỉ trên địa bàn thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Tại công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan chức năng khuyến cáo các bậc phụ huynh có con em trong độ tuổi từ 13 tới dưới 16 tuổi cần quan tâm đến các mối quan hệ bạn bè, tình cảm của con em mình, uốn nắn, giáo dục, nâng cao tinh thần cảnh giác, tránh để các đối tượng lợi dụng.