Đối tượng thảm sát cả gia đình ở Quảng Ngãi: Là người trong họ hàng, gây án vì mâu thuẫn đất đai

Vào sáng ngày 19/6, tại xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người trong một gia đình thương vong.

Qua tìm hiểu của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam ở hiện trường, vào lúc 5 giờ 30 phút cùng ngày, đối tượng Lê Đình Thiết (sinh năm 1967), quê quán tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tìm đến nhà ở của anh L.H.T. (sinh năm 1974) và chị P.T,P. (sinh năm 1982) tại thôn 4, xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi. Đối tượng đã gây ra vụ án mạng khiến anh Tài và chị Phương tử vong tại chỗ, hai con nhỏ của vợ chồng anh Tài là L.H.N.Y (sinh năm 2018) và L.H.C.N. (sinh năm 2020) bị thương được đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây án, đối tượng lẩn trốn trong vườn cây của một số hộ dân khu vực thôn 4 và đã bị lực lượng chức năng cùng người dân phát hiện bắt giữ.

Liên quan sự việc này, thông tin với lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Đối tượng gây án là anh con bác của chủ nhà. Nguyên nhân ban đầu đối tượng này khai do mâu thuẫn liên quan đến đất đai nên đã ra tay sát hại gia cả gia đình nạn nhân. Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra làm rõ”.

Hiện sự việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.