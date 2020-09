Đôi nam nữ tử vong bất thường trên chiếc ô tô vẫn đang nổ máy

Sáng ngày 30/9, thông tin tới phóng viên đại diện Công an TP.Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, đơn vị đang làm rõ vụ việc đôi nam nữ tử vong trên xe ô tô.

"Hiện công an thành phố đang phối hợp với phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên điều tra vụ việc trên", vị này cho hay.

Theo đó, khoảng 6h5 ngày 27/9, Công an phường Hoàng Văn Thụ, TP.Thái Nguyên nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện 2 người chết trong xe ô tô. Ngay sau đó công an phường đã báo cáo cáo vụ việc lên Công an TP.Thái Nguyên.

Qua khám nghiệm hiện trường, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hiện trường xảy ra vụ việc là tại gara để ô tô trong nhà chị Hoàng Thị M. (SN 1985, trú tại phường Hoàng Văn Thụ).

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường (ảnh minh hoạ).

Trước đó lúc 6h, con chị M. là cháu Đ.H.H.T (SN 2008) xuống nhà tìm mẹ thì thấy chị M. đang ngồi tại ghế phụ phía trước trong xe ô tô tại gara trong nhà, cửa đóng kín. Lúc này xe vẫn nổ máy, tại ghế lái có 1 nam giới.

Sau đó, cháu bé gọi chị M. nhưng không được nên gọi thêm anh trai xuống xem. Tiếp đó hàng xóm kéo sang thì phát hiện chị M. đã ngừng thở.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Nguyên xác định chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Vios trong gara của chủ sở hữu là anh Phạm Đình S. (SN 1977, hộ khẩu thường trú tại phường Trưng Vương, TP.Thái Nguyên). Tại thời điểm kiểm tra chị M. và anh S (ngồi tại ghế lái) đều đã tử vong.

Theo thông tin phóng viên tìm hiểu, chồng chị M. đã mất, hiện chị đang sinh sống cùng hai con, anh S. hiện đang độc thân. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.