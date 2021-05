Hai nam nữ sinh đang khiến cộng đồng mạng chao đảo vì học cực giỏi: Gia thế còn siêu khủng, giàu cứ gọi là thôi rồi

"Rich kids" là từ chỉ "những đứa trẻ giàu có”, hay “những đứa trẻ sinh ra ở vạch đích”. Với tiềm lực kinh tế của gia đình, "rich kids" được hưởng cuộc sống sang chảnh, xa xỉ từ nhỏ. Cũng vì vậy mà nhiều "rich kids" có thói khoe khoang, tự phụ, tiêu xài hoang phí khiến dân tình ngán ngẩm.

Tuy nhiên không ít cậu ấm, cô chiêu lại được mọi người yêu mến, khâm phục bởi vừa giàu lại vừa giỏi. Câu chuyện của Chao và Gia Kỳ - 2 rich kids ở Hà Nội chính là ví dụ.

Chao - Rich kid trúng tuyển Đại học New York, Mỹ

Chao, tên thật là Nguyễn Châu Anh, sinh năm 2003. Cô bạn nổi trên mạng xã hội nhờ loạt clip tự quay, khoe cuộc sống thường ngày của mình. Ấn tượng đầu tiên của mọi người về Chao là xinh xắn, dễ thương, sau đó là cực giàu! Hiện tại Chao đang học tại trường Quốc tế Anh BIS Hà Nội. Đây là ngôi trường có mức học phí cực khủng, dao động từ 258 - 730 triệu đồng/năm, tùy theo cấp học. Lớp 12 sẽ có mức học phí đắt nhất là 730.800.000 đồng.

Chân dung rich kid Chao.

Gia đình siêu giàu có nên cuộc sống của cô bạn cực kỳ đẳng cấp: Có tài xế đưa đón đi học bằng xe Porsche, đi gội đầu 220k/ lần; mua chiếc kính cận 20 - 30 triệu đồng; đi nghỉ dưỡng ở khu villa có giá 22 triệu đồng/đêm, đeo túi Louis Vuitton 50 triệu đồng, đi giày Balenciaga 25 triệu,...

Gia đình giàu có nhưng Chao không hề ỷ lại vào bố mẹ mà sống tự lập từ nhỏ và học rất giỏi. Do học trường quốc tế từ nhỏ nên nữ sinh Hà Nội có IELTS 8.0 và mới thi đỗ vào Đại học New York, Mỹ. Theo khảo sát năm 2018, Đại học New York được coi là trường tốt thứ 3 ở Mỹ, chỉ sau Đại học Stanford và Đại học Harvard.

Đại học New York - ngôi trường top đầu của Mỹ.

Chao thi đỗ vào ngôi trường đình đám này nhờ bài luận và điểm IB (chứng chỉ Tú tài quốc tế). Điểm IB của Chao là 40/45, cao hơn trung bình thế giới là 30/45. Đây quả thực là thành tích khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Được biết Chao khởi nghiệp từ năm 14 tuổi. Cô bạn tự mở cửa hàng kinh doanh bán slime, quần áo,... bằng số vốn tự có. Ban đầu, Chao tự đóng hàng, lên content, trả lời khách. Hai năm gần đây, công việc kinh doanh thuận lợi hơn và cô bạn cũng thực hiện nghiêm túc hơn nên đã mở rộng cửa hàng và thuê thêm nhân viên. Hiện tại Chao là cô chủ nhỏ, có 10 nhân viên bao gồm: 3-4 nhân viên rep tin nhắn, 4-5 người soạn gói hàng và 1 shipper.

Thu nhập từ việc kinh doanh khiến cô bạn tự mua sắm được nhiều thứ mà không phải xin tiền của gia đình.

Gia Kỳ - Lấy thẻ đen làm thước kẻ, thành tích học tập toàn A, A+

Gia Kỳ có lẽ cái tên quá quen thuộc nếu bạn thường xuyên đọc tin tức về hội rich kids Việt Nam. Cậu bạn sinh năm 2003 ở TP.HCM từng khiến dân tình choáng váng với một loạt "thành tích": bỏ ra tới 100 triệu để lấy vé ngồi hạng thương gia cạnh Ngọc Trinh trên chuyến bay đi Dubai, đi xe Maybach S500 có giá 11 tỷ đồng, lấy thẻ đen làm thước kẻ, ăn một bữa hết "sương sương" 17 triệu.

Chân dung Gia Kỳ.

Bảng điểm ấn tượng của rich kid Gia Kỳ.

Hiện tại Gia Kỳ đang học tại SSIS - ngôi trường quốc tế đắt đỏ bậc nhất TP.HCM. Muốn con theo học tại SSIS, mỗi năm bố mẹ phải móc hầu bao từ 379 - 685 triệu đồng, tùy theo từng cấp học.

Mới đây, Gia Kỳ lại gây bão mạng xã hội khi khoe thành tích học tập "không phải dạng vừa" của mình. Nam sinh này đã khoe bảng điểm từ thời cấp 2 với chi chít điểm A, A+. Được biết, Gia Kỳ có thể giao tiếp thành thạo 2 ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Trung. Ở trường, nam sinh này được học các môn Nghiên cứu xã hội (Social Studies), môn Nghệ thuật (Art), môn Hình học (Geometry), môn Ngữ văn (Language Art), môn Truyền thông đa phương tiện (Multimedia), tiếng Trung (Mandarin),...