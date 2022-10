Đối mặt nhiều áp lực, những người mua nhà lần đầu ở Anh phải từ bỏ kế hoạch

Họ phải đẩy lùi việc mua nhà trong gần hai năm. “Gần 3/4 số người đang cố gắng mua nhà ở Anh cho biết mục tiêu của họ đã bị ảnh hưởng bởi giá nhà tăng”- một nghiên cứu từ công ty cho vay thế chấp Aldermore cho biết.



Cụ thể, 1/3 số người mua nhà lần đầu tiềm năng ở Anh đã tạm hoãn kế hoạch của họ, dự kiến thời gian trì hoãn trung bình là 20 tháng, 19% trong số đó hiện đang tìm mua một căn nhà rẻ hơn và đã phải giảm những khoản chi tiêu để tiết kiệm hơn hàng tháng. Không chỉ vậy, cũng có rất nhiều người quyết tâm mua nhà đã lựa chọn thời hạn thế chấp dài hơn so với dự tính để giúp họ dễ dàng hơn trong việc chi trả các khoản vay hàng tháng. Vào tháng 6/2022, 38% người mua và chuyển nhà lần đầu chọn thời hạn thế chấp từ 30 năm trở lên, theo UK Finance.

Ảnh minh hoạ - Pinterest

Lý do tại sao điều này xảy ra? Lạm phát, một thước đo để đánh giá tốc độ tăng của chi phí hàng hóa và dịch vụ, hiện đang ở mức cao nhất trong 40 năm qua. Tình trạng lạm phát này đã ảnh hưởng đến những người mua nhà lần đầu rất nhiều. Một mặt, giá nhà tăng có nghĩa là những người mua nhà lần đầu với thu nhập không thay đổi sẽ có ít tiền tiết kiệm hơn sau khi chi cho những khoản cơ bản và vay nợ hàng tháng.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Anh đang tăng lãi suất với nỗ lực đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%. Lãi suất tăng đã kéo theo lãi suất thế chấp cao hơn, ảnh hưởng đến hạn mức vay của người mua nhà lần đầu. Từ lãi suất thế chấp 2% lên 5% có nghĩa là những người mua nhà lần đầu sẽ cần tăng thu nhập trung bình lên 21.250 bảng Anh/ năm (khoảng 562 triệu) để có thể trả các khoản vay của họ.

Họ nên làm gì trong tình cảnh này? Nếu những người mua nhà lần đầu ở Vương quốc Anh gặp khó khăn trong việc đáp ứng các bài kiểm tra khả năng chi trả của người cho vay, họ có ba lựa chọn. Đầu tiên, họ có thể mua một căn nhà rẻ hơn và đặt cọc một khoản tiền lớn hơn - cả hai cách để giảm số tiền họ cần vay. Hoặc họ có thể giảm các khoản thanh toán hàng tháng bằng cách chọn thời hạn thế chấp dài hơn như nhiều người ở thời điểm hiện tại đang áp dụng.

Ảnh minh hoạ - Pinterest

Ví dụ: Nếu người mua nhà lần đầu tiên mua một bất động sản có giá 269.000 bảng Anh (khoảng hơn 7 tỷ) với khoản đặt cọc 20%, họ sẽ cần một khoản thế chấp trị giá 215.000 bảng Anh (khoảng 5.7 tỷ). Nếu họ chọn một khoản vay cố định trong hai năm với lãi suất thông thường là 5% và trả nợ thế chấp trong 25 năm tiêu chuẩn, họ sẽ phải trả 1.271 bảng Anh/ tháng (khoảng 33 triệu). Nhưng nếu họ chọn thời hạn thế chấp 30 năm, khoản trả nợ hàng tháng của họ sẽ giảm xuống còn 1.165 bảng (khoảng 30.8 triệu). Nếu họ trả hết khoản thế chấp trong 35 năm, khoản trả nợ hàng tháng thậm chí còn thấp hơn ở mức 1,094 bảng (khoảng 28.9 triệu).

Nhưng điều quan trọng, việc lựa chọn thời hạn thế chấp dài hơn có nhược điểm là người mua nhà sẽ phải trả nhiều hơn cho khoản vay. Trong ví dụ trên, nếu bạn trả hết khoản thế chấp trong 25 năm, bạn sẽ phải trả tổng cộng 162.060 bảng Anh (khoảng 4.3 tỷ) tiền lãi. Chọn kỳ hạn 30 năm và lãi suất sẽ là 200,500 bảng (khoảng 5.3 tỷ); chọn kỳ hạn 35 năm và lãi suất sẽ chạm mức 240,733 bảng (khoảng 6.3 tỷ).

Tuy nhiên, chi phí sinh hoạt tăng và lãi suất tăng không phải là thách thức duy nhất mà những người mua nhà lần đầu phải đối mặt. Theo chỉ số giá nhà mới nhất của Anh, nhu cầu bất động sản tăng mạnh sau đại dịch Covid-19 đã khiến giá trị bất động sản tăng vọt, với giá nhà tăng 8,3% chỉ trong 12 tháng qua.

Ảnh minh hoạ - Pinterest

Những người mua nhà lần đầu đã chứng kiến mức tăng giá thậm chí còn lớn hơn, với người bình thường hiện phải trả 269.000 bảng (khoảng 7.1 tỷ) cho ngôi nhà đầu tiên của họ, tăng 33.000 bảng (khoảng 873 triệu) so với một năm trước. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế trong tương lai dự kiến sẽ chậm lại do lãi suất thế chấp tăng, chi phí sinh hoạt tăng và sự bất ổn kinh tế gia tăng. Cho nên, những người đang có nhu cầu mua nhà ở Anh đang phân vân giữa việc mua rồi trả nợ một thể hay hi vọng vào việc giá nhà sẽ giảm trong một tương lai gần, dù điều này khá khó để có thể xảy ra.

Theo Sina