Đòi kiện Cao Thái Sơn tội lăng mạ, Nathan Lee livestream 60 phút nói tục hết 50 phút bằng cả 2 thứ tiếng

Từ khi nào, livestream đã trở thành người bạn thân của Nathan Lee. Hễ có bất kì chuyện gì, anh lại bật điện thoại lên trút bầu tâm sự khiến ai nấy đều hồi hộp lo sợ. Mới đây nhất, anh còn tuyên bố kiện ekip Ngọc Trinh 30 tỷ đồng, đồng thời kiện Cao Thái Sơn vì lăng mạ mình. Ngay trong đoạn clip, vị luật sư của nam người mẫu cho biết: "Thân chủ, anh Nathan Lee luôn là người văn minh trong lời nói. Hành vi xúc phạm anh Nathan Lee là vi phạm pháp luật".

Nhưng sự thật ra sao chắc hẳn quý luật sư đây là người hiểu rõ. Trong thời lượng livestream kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ, Nathan Lee liên tục có lời lẽ thô tục và nhạy cảm khi nhắc đến Cao Thái Sơn, và thậm chí dùng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

"Em là 1 "người trai bao rẻ tiền", em lấy tiền của người khác để xây nhà và em tự hào vì điều đó. You will pay, you will ****king pay, you will have to pay mother ****er. Em là 1 kẻ phạm pháp trên đất Việt và Mỹ, sự xấu xa của em sẽ bị mọi người biết. Sự tôn trọng duy nhất anh dành cho em là chúng ta đều là người Việt, em làm hổ thẹn 1 thế hệ", "Sơn ơi livestream, not live-trim, learn English… learn!!! You’re garbage" (Sơn ơi livestream chứ không phải live-trim, học tiếng Anh đi, học đi!!! Em đúng là rác rưởi!)”, “Thậm chí họ là những người vi phạm pháp luật, tôi có bằng chứng. Tụi em *** lắm,*** *** khi động vào anh", Nathan Lee khiến netizen đỏ mặt bởi những câu nói xúc phạm nặng nề nhắm vào đồng nghiệp.

Nathan Lee liên tục lăng mạ, nhạo báng Cao Thái Sơn

Chưa biết ai đúng ai sai nhưng qua cách nói chuyện, Cao Thái Sơn lại nhận được điểm cộng lớn từ phía công chúng. Anh dùng thái độ điềm tĩnh, nhẹ nhàng để giải quyết vấn đề và thậm chí còn không nhắc đến tên của Nathan Lee trong suốt quá trình livestream.

Nam ca sĩ điềm tĩnh trước mọi ồn ào

Nguồn ảnh: Facebook nhân vật