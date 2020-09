Đòi 500 triệu đồng nếu không sẽ tung sai phạm lên Facebook

Từ đơn tố cáo của người bị hại, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an huyện Thanh Ba đã điều tra, làm rõ vụ án. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 19-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Tâm về hành vi cưỡng đoạt tài sản.



Quá trình đấu tranh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ xác định: Ngày 20-6-2012, UBND huyện Thanh Ba có Quyết định số 1503/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chia lô chi tiết khu dân cư nông thôn phục vụ công tác giao đất cho nhân dân tại xã Sơn Cương. Lợi dụng chủ trương này, trong thời gian từ tháng 3-2016 đến tháng 9-2019, ông Trương Đức Hiền, là Chủ tịch UBND xã An Sơn Cương đã phê duyệt cho ông Nguyễn Thanh Phú, là cán bộ địa chính; ông Đỗ Xuân Huy, là cán bộ tài chính và và ông Đỗ Quốc Toản, là cán bộ thủ quỹ, tiến hành thu vượt sai quy định tổng số tiền là 196.794.500 đồng của 5/6 hộ dân được cấp đất để lấy nguồn kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng và giao cấp đất cho 6 hộ dân trước khi có Quyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 5-8-2019 UBND huyện Thanh Ba có về việc giao đất ở theo quy hoạch, không thông qua hình thức đấu giá 9 tại xã Sơn Cương.

Đối tượng Đỗ Minh Tâm.

Đỗ Minh Tâm là em trai của hộ ông Đỗ Mạnh Báo, một trong 6 hộ dân trên... Năm 2016, anh Báo nộp tiền nhưng đến năm 2019 vẫn chưa được cấp đất và đã đi lao động ở nước ngoài. Khi phát hiện cán bộ UBND xã Sơn Cương sai phạm trong việc thu tiền vượt quy định anh trai, ngày 18-12-2019, Đỗ Minh Tâm đã đăng ảnh, đơn tố cáo lên mạng xã hội Facebook qua tài khoản “Tam Cam” của Tâm, với mục đích để đe dọa anh Huy cùng các cán bộ UBND xã Sơn Cương.

Mục đích của Tâm là cán bộ xã phải liên hệ để giải quyết và đưa tiền cho Tâm, thì Tâm sẽ gỡ bài đăng trên Facebook. Do lo sợ ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của mình trong kỳ đại hội Đảng bộ xã Sơn Cương, nhiệm kỳ 2020-2025 sắp diễn ra, ông Huy đã buộc phải đưa cho Tâm tổng số tiền 122.500.000 đồng trong nhiều lần để Tâm gỡ bài khỏi Facebook và không tố cáo hành vi sai phạm của cán bộ UBND xã Sơn Cương đến cơ quan pháp luật.

Đến ngày 6-3, Tâm biết thông tin về giá tiền đất của các hộ dân phải nộp theo Quyết định số 1995/QĐ-UBND, ngày 5-8-2014 của UBND huyện Thanh Ba. Cụ thể, theo đúng quy định, anh Báo (anh trai Tâm) chỉ phải nộp số tiền hơn 73 triệu đồng nhưng đã phải nộp số tiền hơn 110 triệu đồng.

Với mục đích tống tiền, Tâm tiếp tục đăng bài hình ảnh đơn tố cáo lên Facebook và nhắn 1 tin cho ông Trương Đức Hiền, đe dọa và yêu cầu ông Hiền cùng với 4 cán bộ của UBND xã Sơn Cương gồm: ông Nguyễn Thanh Phú, ông Đỗ Xuân Huy, ông Đỗ Văn Hòa, Phó Chủ tịch HĐND xã và bà Trương Thị Huệ, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Sơn Cương, phải đưa cho Tâm số tiền 500.000.000 đồng thì Tâm mới gỡ bài đăng trên facebook và sẽ không tố cáo nội dung vi phạm đến các cơ quan chức năng nếu không đưa tiền.

Tâm còn đe dọa, nếu đến ngày 7-3, Tâm không nhận được tiền thì các nạn nhân phải đưac cho anh ta 1.000.000.000 đồng..., bằng không sẽ làm đơn tố cáo hành vi sai phạm của cán bộ UBND xã Sơn Cương đến Công an huyện Thanh Ba.

Số tiền trên là quá lớn so với khả năng của các cán bộ UBND xã Sơn Cương vì vậy nạn nhân đã không đáp ứng được yêu cầu của Tâm. Đối tượng Tâm sau đó gửi đơn tố cáo sai phạm của cán bộ UBND xã Sơn Cương đến Công an huyện Thanh Ba. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyên Thanh Ba đã tiến hành ghi lời khai của các cán bộ UBND xã Sơn Cương...

Quá trình đấu tranh, đến ngày 1-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Ba đã chuyển hồ sơ vụ việc trên đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ để điều tra theo thẩm quyền. Quá trình xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác định những sai phạm trong việc thu tiền và giao đất của một số cán bộ UBND xã Sơn Cương và xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ và Công an huyện Thanh Ba đã điều tra, làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản của Tâm.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 3 tháng, đối với Đỗ Minh Tâm về tội Cưỡng đoạt tài sản. Vụ án hiện đang được điều tra, làm rõ.