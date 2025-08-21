Đọc kỹ Doraemon mới phát hiện ra: Nobita không hề dốt, ngược lại rất thông minh, "đánh hơi" ra cơ hội kinh doanh cực giỏi!

Trong ấn tượng của nhiều người, Nobita - nhân vật chính trong Doraemon, chỉ là một cậu bé xui xẻo, suốt ngày ngủ nướng, thường xuyên bị điểm 0, bị mẹ mắng, bị Chaien và Xeko bắt nạt, thậm chí nhiều lúc ngay cả "nữ thần" Shizuka và cậu bạn Doraemon cũng tỏ ra ghét bỏ cậu.

Một đứa trẻ như vậy, mà nói rằng là một "thiên tài kinh doanh" thì chắc ai cũng nghĩ là nói linh tinh thôi, đúng không? Nhưng thực tế, trong truyện tranh, có không ít tập đã cho thấy Nobita khi còn là học sinh tiểu học đã có tư duy kinh doanh đáng kinh ngạc:

1. Khứu giác nhạy bén, giỏi nắm bắt cơ hội kinh doanh

Ví dụ: Trong tập 10 "Bán bóng đêm", thứ mà Doraemon cho là vô dụng - chiếc bóng đêm trong bóng đèn – lại được Nobita biến thành "bạn đồng hành" cho những người bị mất ngủ. Chỉ cần thay bóng đèn cho người ta, Nobita đã kiếm được "món tiền đầu tiên" – 50 yên.

Trong tập 11 "Máy bán hàng tự động theo niên đại", khi bố nhờ đi mua thuốc lá, Nobita đã thẳng thắn đòi tiền công. Khi biết chiếc máy bán hàng tự động này có thể mua được hàng hóa cũ với giá chỉ bằng 1%, Nobita ngay lập tức nghĩ đến việc bán lại cho bạn bè để kiếm chênh lệch.

Những ví dụ như vậy trong truyện tranh không hề ít. Ngoài đầu óc kinh tế, Nobita còn có khứu giác thương mại nhạy bén, có thể nhanh chóng đánh hơi cơ hội.

Nobita

2. Tư duy kinh doanh theo thời đại

Trong tập 28 "Hãng hàng không Nobita", ban đầu Nobita chỉ muốn làm phi công để gây ấn tượng với Shizuka. Nhưng sau khi trải nghiệm lái máy bay nhờ bảo bối của Doraemon, cậu liền nghĩ đến việc mở hẳn một hãng hàng không. Ban đầu bạn bè đều chế nhạo, nhưng rồi lại phải thừa nhận Nobita thật sự kiếm được tiền (giúp Shizuka bắt chim hoàng yến).

Hơn nữa, khi Xeko cố tình gây khó dễ bằng cách so sánh với chuyến bay quốc tế, Nobita đã nghĩ ra cách mời Shizuka làm tiếp viên hàng không để phục vụ khách. Ý tưởng "bù đắp điểm yếu bằng dịch vụ sáng tạo, tận tâm thỏa mãn nhu cầu khách hàng" đến nay vẫn được coi là kim chỉ nam trong ngành dịch vụ.

3. Năng khiếu quảng cáo, như một streamer bán hàng online

Trong tập 14 "Dùng gương để quảng cáo", Nobita cũng thể hiện năng khiếu quảng cáo.

Trước hết, cậu có tầm nhìn, ngăn Doraemon vứt bỏ chiếc gương tưởng chừng vô dụng. Sau đó, nhờ xem TV, cậu nảy ra ý tưởng dùng gương để quảng cáo. Nobita tính toán chi phí quảng cáo rất rõ ràng, thần thái rạng rỡ, khác hẳn cậu học trò luôn bị điểm 0. Ban đầu, quảng cáo cứng ngắc khiến hàng xóm khó chịu, nhưng sau đó một video ăn bánh chân thật đã giúp Nobita và Doraemon trở thành những streamer "bán hàng" đầu tiên, giúp cửa hàng sắp phá sản bán sạch hàng tồn.

4. Biết phát triển đội ngũ, có khả năng lãnh đạo

Trong tập 33 "Năng lượng từ băng", Nobita nghe mẹ nói dầu mỏ trên Trái đất sẽ cạn kiệt thì lập tức lo lắng, và sau khi trải nghiệm bảo bối "băng năng lượng", cậu ngay lập tức nghĩ đến chuyện mở công ty bán băng, thậm chí xuất khẩu toàn cầu. Khi Doraemon từ chối, Nobita đã nghĩ ra cách dùng bánh rán Dorayaki làm động lực khích lệ bạn mình.

Khi Doraemon chùn bước, Nobita lại tiếp tục vẽ ra viễn cảnh tương lai để khích lệ tinh thần, khiến Doraemon lấy lại hứng khởi và tìm ra cách tiếp thị "cho dùng thử trước". Điều này cho thấy Nobita thực sự có tố chất lãnh đạo, và đây chính là lý do vì sao sau khi trượt đại học, cậu vẫn có thể tự mình mở công ty.

5. Cần kiệm, biết tận dụng lại đồ cũ

Trong tập 16 "Chiếc túi 4 chiều", căn phòng của Nobita chất đầy đồ cũ, Doraemon hỏi thì cậu đều có lý do giữ lại. Trong tập 21 "Thiệp Giáng Sinh", Nobita còn biết dùng "khăn gói thời gian" để biến đồ cũ thành đồ mới, rồi tặng cho trẻ em làm quà Giáng sinh. Điều này cho thấy cậu vừa tiết kiệm, vừa thông minh, lại có tình thương và trách nhiệm.

Mặc dù Nobita học hành kém, nhưng từ những ví dụ trên có thể thấy EQ của cậu không hề thấp. Nobita không phải cái gì cũng lười biếng, mà là "không có lợi thì chẳng buồn làm".

Có đầu óc kinh doanh từ nhỏ, lại được Doraemon giúp đỡ, nên ngay cả khi số phận thay đổi, khả năng Nobita thành công cũng cao hơn.

Trong tập 6 "Cô dâu của Nobita", ta thấy Nobita trưởng thành sống ở chung cư cao tầng. Trong tập 45 "Thiết bị tăng tốc thời gian", Nobita còn mua robot chó làm đồ chơi cho con, cho thấy điều kiện kinh tế gia đình tương lai khá tốt.

Vậy nên, có thể suy đoán rằng, cho dù sau này Nobita không còn công ty riêng, thì cậu cũng sẽ tìm được một công việc ổn định, bằng chính năng lực của mình để mang lại cuộc sống đầy đủ cho gia đình.